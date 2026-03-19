경기 의정부시는 19일 시청 태조홀에서 시장을 비롯해 부시장, 국·소 및 권역국장, 부서장 등 간부 공무원 87명이 참석한 가운데 '반부패·청렴 특별추진단 회의'를 열고 '기분 좋은 선' 청렴 실천 공동 선언과 함께 2026년 반부패·청렴도 향상 종합 추진계획을 공유했다.

의정부시가 19일 시청 태조홀에서 시장을 비롯해 부시장, 국·소 및 권역국장, 부서장 등 간부 공무원 87명이 참석한 가운데 '반부패·청렴 특별추진단 회의'를 열고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의에는 청렴시민감사관과 공무원노조위원장도 함께 참여해 '기분 좋은 선' 청렴 실천 공동 선언을 진행하고 청렴 문화 확산을 위한 협력 의지를 다졌다. '기분 좋은 선'은 공직자가 지켜야 할 기준선(線)이자 지향해야 할 올바른 가치(善)를 의미하며, 이를 함께 이어가 청렴한 조직문화를 만들어 간다는 의미를 담고 있다.

공동 선언에 이어 주요 참석자들은 청렴 가치가 담긴 상자를 차례로 쌓아 올리는 '청렴 실천 다짐 탑 쌓기'를 통해 청렴 실천 의지를 모았다.

또한 시는 2026년 반부패·청렴도 향상 종합 추진계획을 공유했다. 해당 계획은 △청렴·반부패 인프라 강화 △공감과 체감의 청렴문화 확산 △빈틈없는 부패 예방 체계 구축 3대 분야를 중심으로 총 26개 세부 과제로 구성했다. 참석자들은 추진 과제와 향후 청렴도 향상 방향을 논의하며 개선 방안을 모색했다.

특히 이번 회의에서는 직원 참여형 정책인 '청렴 한 줄 제안' 내용을 공유했다. 조직 내 불합리한 관행이나 제도, 내부 운영 방식 등 개선이 필요한 사항을 직원들이 직접 제안하도록 한 제도다. 시는 접수된 의견을 면밀히 검토하고 논의해 개선 과제로 반영할 방침이다.

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의정부시 관계자는 "청렴은 공직자가 반드시 지켜야 할 기본 가치이며 시민 신뢰의 출발점"이라며 "시민과 공직자, 노동조합이 함께하는 청렴 실천을 통해 조직 문화를 더욱 건강하게 만들고 시민이 체감하는 공정하고 투명한 행정을 구현해 나가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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