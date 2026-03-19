호텔신라·GS리테일·롯데하이마트 19일 주총

배당 절차 개선·전자주총 도입 등 지배구조 변화 본격화

유통업계가 19일 호텔신라와 롯데하이마트 롯데하이마트 close 증권정보 071840 KOSPI 현재가 7,920 전일대비 20 등락률 -0.25% 거래량 20,748 전일가 7,940 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 롯데하이마트, 봄맞이 가전 세일…최대 240만원 할인 혜택 롯데하이마트, 설·신학기 '광(光)세일'…"인터넷 최저가 수준" 롯데하이마트, 75년 전통 커피메이커·토스터 론칭…"해외소싱 강화" 전 종목 시세 보기 , GS리테일 GS리테일 close 증권정보 007070 KOSPI 현재가 19,950 전일대비 100 등락률 +0.50% 거래량 101,883 전일가 19,850 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 GS리테일, 상반기 공채 실시…GS25·GS더프레시 두 자릿수 채용 [오늘의신상]GS25, 먹방 유튜버 쯔양과 손잡았다…'대식가 시리즈' 론칭 1만원대 가성비 위스키 대박…GS25 '티처스', 1·2차 물량 완판 전 종목 시세 보기 등을 시작으로 정기 주주총회 시즌에 돌입했다. 올해 주총에서는 집중투표제 배제 조항 삭제, 배당 절차 개선 등 주주 친화 정책을 강화하는 안건들이 다수 상정된 것이 특징이다.

유통업계에 따르면 호텔신라 호텔신라 close 증권정보 008770 KOSPI 현재가 43,300 전일대비 1,050 등락률 -2.37% 거래량 99,828 전일가 44,350 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "구찌 자켓과 함께 든 저 핸드백 어디꺼죠?"…이부진 주총 패션도 '완판각' "실적 부진 무겁게 인식"…이부진 호텔신라 사장, 6연임 성공 [클릭 e종목]"호텔신라, 면세점 부진은 조만간 해결" 전 종목 시세 보기 는 이날 오전 서울 중구 장충사옥에서 제53기 정기 주주총회를 열고 이부진 사장의 사내이사 선임 안건을 포함한 주요 안건을 모두 가결했다. 이 사장은 이번 선임으로 6연임에 성공하며 향후 3년간 사내이사직을 이어가게 된다.

이 사장은 "불확실한 시장 환경이 지속되고 있지만 수익성과 경쟁력을 강화해 실질적인 성장과 재도약의 해로 만들겠다"고 밝혔다. 이날 주총에서는 ▲제53기 재무제표 승인 ▲사내이사 선임 ▲감사위원이 되는 이사 선임 ▲이사 보수 한도 승인 등 총 4개 안건이 원안대로 통과됐다.

이부진 호텔신라 사장이 19일 오전 서울 중구 삼성전자 장충동 사옥에서 열린 호텔신라 정기 주주총회에 참석한 모습. 호텔신라 AD 원본보기 아이콘

GS리테일 역시 같은 날 주주총회를 열고 상법 개정 취지를 반영한 지배구조 개선안을 정관에 반영했다. 주요 내용은 ▲집중투표제 배제 조항 삭제 ▲전자주주총회 도입 근거 마련 ▲독립이사 명칭 변경 ▲감사위원 분리선출 인원 확대 및 의결권 제한 강화 ▲전자증권제도 관련 조항 정비 등이다.

이와 함께 ▲제55기 재무제표 승인 ▲사외이사 이상규 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 안동현 선임 ▲이사 보수 한도 승인 등의 안건도 의결됐다.

허서홍 GS리테일 대표는 "무엇을 할 것인가보다 그 일이 고객에게 어떤 가치를 제공하는지가 최우선 기준"이라며 "모든 판단과 실행의 기준을 고객 경험에 두겠다"고 말했다. 이어 "고객 행동 데이터를 기반으로 신속히 실행하고 이를 개선으로 연결하는 선순환 구조를 구축하겠다"며 "AI와 디지털 도구에 대한 투자도 지속 확대하겠다"고 강조했다.

GS리테일 제55기 정기 주주총회에서 의장을 맡은 허서홍 대표가 인사말을 하고 있다. GS리테일 원본보기 아이콘

롯데하이마트도 이날 ▲2025년 재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲사내·사외이사 및 감사위원 선임 ▲이사 보수 한도 승인 등의 안건을 의결했다. 남창희 대표는 "고객의 가전 라이프를 평생 케어한다는 방향 아래 핵심 전략을 더욱 고도화하겠다"고 밝혔다.

유통업계 주요 기업들의 주총은 이어진다. 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 107,500 전일대비 2,100 등락률 +1.99% 거래량 103,857 전일가 105,400 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 내수 경기 호조로 수혜…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 은 20일, 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 335,500 전일대비 10,000 등락률 -2.89% 거래량 55,534 전일가 345,500 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 스타필드 빌리지 운정, 개장 100일 만에 210만 방문 "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" 전 종목 시세 보기 는 24일, 현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 86,000 전일대비 2,700 등락률 -3.04% 거래량 68,406 전일가 88,700 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" 정지선 회장, 작년 현대百 보수 51.5억원…전년比 2%↑ 전 종목 시세 보기 · 이마트 이마트 close 증권정보 139480 KOSPI 현재가 94,400 전일대비 1,900 등락률 -1.97% 거래량 94,132 전일가 96,300 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 스팀다리미가 4980원…이마트, '5K PRICE' 상품 353종 확대 정용진 회장, 작년 보수 58억5000만원…전년比 62%↑ 전 종목 시세 보기 · 한화갤러리아 한화갤러리아 close 증권정보 452260 KOSPI 현재가 2,615 전일대비 95 등락률 -3.51% 거래량 1,704,402 전일가 2,710 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 "AI가 급식 재고 관리"…한화, '테크·라이프' 협업 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' 갤러리아百, 명품관 웨스트 3층 리뉴얼…패션·라이프 중심 재편 전 종목 시세 보기 · BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 120,700 전일대비 700 등락률 -0.58% 거래량 33,544 전일가 121,400 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"편의점에 주목할 때…BGF리테일 목표가 16만원 유지" CU, 'get모닝 시리즈' 누적 판매 100만 개 돌파…편의점 아침 시장 장악 [오늘밤편술]두 가지 과일 상큼함에 와인향 머금은 듯 '사르르' 전 종목 시세 보기 은 26일 주주총회를 개최할 예정이다.

이번 주총 시즌에서 가장 주목되는 부분은 이사회 투명성 강화를 위한 정관 변경이다. 특히 신세계, 이마트, 현대백화점은 '집중투표제 배제 조항' 삭제 안건을 상정하며 관심을 모으고 있다.

집중투표제는 이사 선임 시 주주가 보유한 주식 수에 선임 이사 수를 곱한 만큼의 의결권을 행사할 수 있는 제도다. 예를 들어 이사 3명을 선임할 경우 1주당 3표가 주어지며, 이를 특정 후보에게 집중해 행사할 수 있다.

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이 밖에 롯데쇼핑은 전자 주주총회 도입 근거를 마련하는 안건을 상정할 예정이며, 이마트는 배당 절차 개선안을 주총에 올린다. 배당금을 먼저 확정한 뒤 배당기준일을 지정하는 방식으로, 주주가 배당 수익률을 사전에 예측할 수 있어 투자 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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