재활의학 발전에 기여하고 공공의료 리더십 보여줘

한독은 '제17회 한독여의사학술대상' 수상자로 김봉옥 뿌리요양병원 명예원장을 선정했다고 19일 밝혔다.

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김 명예원장은 연세대학교 의과대학을 졸업하고 동 대학원에서 의학석사 및 박사 학위를 취득한 뒤 충남대 의대 재활의학과 교수로 재직하며 의료 현장과 정책 현장을 잇는 가교 역할을 수행해 왔다. 국내 재활의학 제1기 전문의로, 재활의료 전달체계 구축과 장애인 건강 증진, 권역 재활병원 시스템 설계 등 재활의료 기반을 다지는 데 중요한 역할을 수행해 온 공로를 인정받았다.

병원장 재직 중엔 중동호흡기증후군(MERS)과 코로나19 등 국가적 보건 위기 상황에서 의료기관을 안정적으로 운영하는 등 공공의료 분야에서도 책임 있는 리더십을 발휘했다. 이밖에 국내외 여성 의료인의 학술 교류와 국제적 위상 제고 등 여의사단체 발전에도 힘써 왔으며, 현재는 뿌리요양병원 명예원장으로 활동하고 있다.

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한독여의사학술대상은 한독이 한국여자의사회와 함께 제정한 상으로, 한국 의료계 발전에 획기적인 공을 세우고 의료인의 명예와 위상을 드높인 여성 의사에게 매년 수여하고 있다. 시상식은 오는 21일 서울특별시의사회관에서 열리며, 수상자에게는 상금 2000만원과 약연탑이 수여된다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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