코스피 장초반 2.76% 내린 5750선…코스닥도 하락

코스피가 19일 2.76% 하락해 5750선으로 내려왔다.

코스피는 전 거래일 대비 163.63포인트(2.76%) 내린 5761.40로 출발했다. 장 초반 개인은 3174억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 2250억, 985억을 순매도했다.

대부분 업종이 하락세다. 전기·전자(-3.39%), 증권(-3.26%), 제조(-2.87%), IT서비스(-2.35%), 제약(-2.09%), 의료·정밀기기(-2.05%) 등이다.

시가총액 상위 10위 종목도 모두 하락했다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 200,500 전일대비 8,000 등락률 -3.84% 거래량 4,873,100 전일가 208,500 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 삼성전자·SK하이닉스 나란히 급등하더니…사상 첫 코스피 시총 비중 40% 돌파 전 종목 시세 보기 (-3.36%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,009,000 전일대비 47,000 등락률 -4.45% 거래량 888,148 전일가 1,056,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 [클릭 e종목]"브이엠, SK하이닉스 신규투자 수혜…목표가↑" "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 (-3.41%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 525,000 전일대비 20,000 등락률 -3.67% 거래량 197,075 전일가 545,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 전쟁 리스크 확산…에너지·방산·조선 업종 주목 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 전 종목 시세 보기 (-3.49%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 374,500 전일대비 9,000 등락률 -2.35% 거래량 34,050 전일가 383,500 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (-1.96%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 608,000 전일대비 22,000 등락률 -3.49% 거래량 79,293 전일가 630,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (-2.38%) 등이 약세를 보이고 있다.

코스닥 지수는 25.26포인트(2.17%) 내린 1139.12로 거래를 시작했다. 외국인은 446억원을 순매수했고, 개인과 기관은 각각 218억원, 207억을 순매도했다.

업종별로는 IT서비스(-4.43%), 비금속(-2.13%), 화학(-2.04%), 종이·목재(-1.98%) 등이 약세를 보이고 있다.

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시가총액 상위 종목인 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 149,900 전일대비 4,100 등락률 -2.66% 거래량 201,564 전일가 154,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 전 종목 시세 보기 는 -2.01%, 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 190,800 전일대비 5,700 등락률 -2.90% 거래량 80,187 전일가 196,500 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 은 -2.44%, 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 361,000 전일대비 6,000 등락률 +1.69% 거래량 95,670 전일가 355,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 알테오젠, 비과세배당 재원 800억 확대 …주주환원정책 지속 추진 전 종목 시세 보기 은 -1.41%, 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 793,000 전일대비 9,000 등락률 +1.15% 거래량 44,204 전일가 784,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 전 종목 시세 보기 은 -0.64%, 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 720,000 전일대비 20,000 등락률 -2.70% 거래량 19,588 전일가 740,000 2026.03.19 09:16 기준 관련기사 또 사이드카…급등한 코스피, 5900 돌파(종합) 양 시장 상승출발…코스피 2% 넘게 올라 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 전 종목 시세 보기 는 -1.62% 내렸다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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