반포대교에서 추락한 포르쉐 운전자의 프로포폴 출처인 병원의 원장이 입건됐다.

18일 서울 용산경찰서는 최근 서초구 한 성형외과 원장을 마약류관리법 위반 혐의로 입건해 수사 중이라고 밝혔다.

해당 병원은 포르쉐 운전자 A씨에게 프로포폴을 건넨 전직 간호조무사 30대 여성 B씨가 일하던 직장이다.

경찰은 최근 병원을 압수수색해 처방 및 의약품 반·출입 자료를 확보했다.

사고 차량에서 발견된 100개 이상의 약물은 모두 B씨가 빼돌린 것으로 알려졌다. B씨는 병원에서 사용한 양을 부풀리는 방식으로 범행한 것으로 확인됐다.

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B씨는 19일 구속 송치될 예정이다.

경찰은 "추가 혐의점들에 대해 계속 조사를 진행할 예정"이라고 말했다.

약에 취한 상태로 외제 SUV 차량을 몰고 반포대교를 달리다 한강 둔치로 추락한 운전자 A씨가 27일 서울 마포구 서부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 옷으로 얼굴을 가리고 휠체어를 탄 채 출석하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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