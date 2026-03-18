급여 37.8억·상여 13.7억

정지선 현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 88,700 전일대비 1,600 등락률 +1.84% 거래량 75,195 전일가 87,100 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 현대百, 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트' 론칭 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' 식품관 힘주는 현대백화점…100% 순혈 와규 선보인다 전 종목 시세 보기 그룹 회장이 지난해 현대백화점으로부터 보수 51억5000만원을 받았다.

정지선 현대백화점그룹 회장. 현대백화점그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

18일 현대백화점이 금융감독원 전자공시시스템에 공시한 지난해 사업보고서에 따르면 정 회장의 보수는 급여 37억7600만원, 상여 13억7300만원, 기타근로소득 100만원으로 책정됐다. 총액은 2024년 수령액인 50억4400만원보다 2.1%(1억600만원) 증가한 것이다.

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현대백화점 측은 정 회장의 상여와 관련해 "면세점 등 사업구조 개선 및 선택과 집중 전략을 통한 수익성 회복 기반 마련, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 및 협력사 상생 강화, 재무 안정성 관리 및 주주 가치 제고 노력을 병행하며 기업의 중장기 성장 전략과 사회적 신뢰도 향상에 기여한 점을 바탕으로 성과급을 산정했다"고 전했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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