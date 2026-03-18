연 1만 TEU 이상 처리·24개국 네트워크



경쟁력 점검, 글로벌 공급망 거점화 가속

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 경제자유구역의 대규모 복합물류 현장을 점검하며 글로벌 공급망 거점화 전략에 가속도를 내고 있다.

부산진해경자청은 18일 부산항 신항 배후단지에 있는 동원BIDC를 찾아 복합물류 운영 현황을 점검하고 산업 경쟁력 강화를 위한 현장 정책 추진에 나섰다고 알렸다.

이번 방문은 구역 내 복합물류 산업 발전에 기여하고 있는 기업의 성과를 확인하고 현장에서 겪는 애로를 직접 듣기 위해 마련됐다.

18일 동원BIDC를 방문한 박성호 부산진해경제자유구역청장(가운데)이 관계자들과 기념 촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

동원BIDC는 2006년 부산항 신항 북컨 배후단지에 입주해 약 4만3000평 규모 물류센터를 운영하는 배후단지 내 최대 규모 물류기업이다. 육상·해상·항공을 연계한 통합 물류 서비스를 제공하고 있다. 보관과 운송, 물류관리 기능을 넘어 제품 가공과 패키징, 재포장 등 고부가가치 물류 서비스를 수행하며 글로벌 공급망 관리 기능도 맡고 있다.

세계 24개국 120개 물류 파트너 네트워크를 기반으로 글로벌 기업 암웨이의 아시아 물류 허브센터를 운영하고 있다. 연간 1만TEU 이상 물동량을 처리한다. 2024년 기준 매출은 638억원이다.

암웨이 아시아 허브센터는 전체 매출의 약 80%를 차지하는 아시아 시장을 지원하는 물류 거점이다. 부산항 신항 배후단지가 단순 물류 기능을 넘어 글로벌 공급망 핵심 기지로 역할을 확대하고 있다는 평가다.

김태정 동원BIDC 대표는 "아시아와 미주, 유럽, 아프리카를 연결하는 동북아 물류 허브로서 글로벌 기업의 물류 파트너 역할을 이어가고 있다"며 "부가가치 물류 서비스를 확대해 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

이날 현장에 박성호 청장이 직접 참석해 주요 시설과 운영 현황을 점검했다. 기업 관계자들과 간담회를 열고 애로사항과 제도 개선 과제도 들었다.

경자청은 이를 바탕으로 기업 지원과 투자환경 개선 방안을 구체화할 계획이다. 가공·조립·패키징 등 부가가치 물류 기능 확대, 글로벌 복합물류기업 유치, 항만·공항·철도를 연계한 물류체계 고도화 등을 추진한다는 방침이다.

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박성호 청장은 "고부가가치 복합물류 기업은 글로벌 공급망 재편 속 핵심 경쟁력"이라며 "가공·유통·물류가 결합된 산업 클러스터로 육성해 아시아 공급망 중심지로 도약시키겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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