송변전 투자사업·신기술 사업화 등 후속 협력 확대

지난 17일 파라과이 전력청에서 김헌우 한전 전력연구원 부장(왼쪽 두번째)과 최태현 파라과이 KSP 수석고문(왼쪽 여섯번째)이 파라과이 전력청 관계자들과 착수보고회 기념촬영을 하고 있다. 한국전력공사. 파라과이 송변전 마스터플랜 수립 컨설팅 착수회 (왼쪽에서 두번째 한전 전력연구원 김헌우 부장, 왼쪽에서 여섯번째 , 일곱번째 파라과이 전력청장 Mr. Felix Sosa AD 원본보기 아이콘

한국전력공사는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 발주한 '파라과이 송변전 마스터플랜 수립 컨설팅' 계약을 체결하고 사업에 착수했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 한국의 경제개발 경험을 협력국에 공유하는 경제발전경험 공유사업(KSP)의 일환으로 추진된다. 사업 기간은 오는 11월까지다.

한전은 이번 컨설팅을 통해 파라과이 국가 전력망의 안정적 운영을 위한 송변전 마스터플랜 수립 방법론을 제시하고, 전력 인프라 개선을 위한 정책 제언과 함께 현지 관계자 대상 역량 강화 연수, 후속 연계사업 기획 등을 수행할 계획이다.

사업은 한전 전력연구원을 중심으로 컨소시엄사인 유신과 협력해 추진된다. 한전은 지난 17일(현지시간) 파라과이 전력청(ANDE)에서 착수보고회를 열고 사업 수행 계획과 일정을 공유했으며, 실무회의를 통해 계통 운영 핵심 기술과 노하우를 전수했다.

파라과이 전력청은 한전의 계통 계획 및 운영 기술에 높은 관심을 보이며, 이번 사업이 중장기 전력망 개선에 기여할 것으로 기대하고 있다.

한전은 이번 사업을 계기로 중남미 지역 내 인지도를 높이고, 송변전 투자사업과 신기술 사업화 등 후속 협력을 확대해 나갈 방침이다. 아울러 국내 전력 기자재 기업들의 해외 진출을 지원하는 등 상생형 진출 기반 구축에도 나설 계획이다.

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김동철 한전 사장은 "이번 컨설팅이 파라과이 전력 인프라의 신뢰도를 높이는 데 기여할 것"이라며 "중남미 전력시장 확대를 위한 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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