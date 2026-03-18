서남권 경제거점·일자리 도시·공동체 기반 행정 방향 제시

박병규 광주 광산구청장이 6·3 지방선거에서 재선 도전을 선언했다.

더불어민주당 박병규 광산구청장 예비후보는 18일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지난 4년의 성과를 바탕으로 더 큰 광산의 미래를 열겠다"고 밝혔다.

18일 오전 광주시의회 브리핑룸에서 박병규 더불어민주당 광산구청장 예비후보가 재선 도전을 선언하는 기자회견을 하고 있다. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

박 예비후보는 민선 9기 광산의 방향으로 서남권 경제 중심 거점, 일자리 중심 도시, 지속가능한 공동체 도시 등 세 가지를 제시했다. 그는 "광산은 더 외곽에 머무는 도시가 아니라 광주의 미래를 여는 중심 도시가 돼야 한다"고 말했다.

지난 민선 8기 성과로는 미래차 국가산업단지 유치, 광주 민·군 공항 통합 이전 합의, 어등산 관광개발 추진, 광산고등학교 신설 등을 제시했다.

또 '천원 밥상', '1313 이웃살핌', '살던집 프로젝트', '동 미래발전계획' 등을 언급하며 주민 참여형 정책을 강조했다. 그는 "광산의 힘은 사람과 공동체에서 나온다"며 "주민 참여가 지역을 바꿀 수 있다는 것을 확인했다"고 말했다.

이어 "광산을 서남권 경제 중심 도시이자 일자리 중심 도시로 만들고 지속가능한 공동체 도시로 성장시키겠다"며 "광산의 미래를 다시 한번 함께 만들어 달라"고 밝혔다.

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이날 기자회견에는 광산구의원 출마예정자 15명과 광주시의원 출마예정자 8명 등 23명이 참석해 공동지지 선언을 했다. 이들은 "중단 없는 광산 발전을 위해 박병규 예비후보를 지지한다"고 밝혔다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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