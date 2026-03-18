올 하반기부터 '임산부 친환경농산물 꾸러미' 제공…24만원 상당 포인트 지급

전국 임산부 16만명 대상

주문금액의 80%를 포인트로 결제 가능



임산부들에게 친환경농산물꾸러미 공급을 지원하는 ''임산부 친환경농산물 꾸러미' 사업이 올 하반기 시작된다.

농림축산식품부는 올해 하반기부터 이재명 정부 국정과제의 일환으로 추진하는 임산부 친환경농산물 꾸러미사업을 재개한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 먹거리 안전에 민감한 임산부들에게 친환경농산물꾸러미 공급을 지원해 친환경농산물의 안정적인 수요처를 확보하고, 출산과 양육에 친화적인 환경을 조성하기 위해 추진하는 사업이다.

앞서 2020년부터 2022년까지 시범사업으로 추진됐으며 이재명 정부 국정과제로 선정돼 올해 하반기부터 시행될 예정이다.

올해 사업은 전국의 임산부 16만명을 대상으로 24만원 상당의 온라인몰 포인트를 지원할 예정이다. 지원대상자로 선정된 임산부는 꾸러미 주문금액의 80%만큼 포인트를 사용해 결제할 수 있다.

농식품부는 사업의 원활한 추진을 위해 지난 해 12월 전국 17개 시·도 및 친환경농업인단체 등이 참여하는 준비단을 구성했다. 이후 매월 지방정부 및 관계기관이 참여하는 회의를 개최해 예산확보 및 사업준비상황을 점검하고 있다.

정부는 지방비 예산 추경 편성 등 지방정부의 적극적인 사업 참여를 독려하는 한편, 지방비 확보가 어려운 상황에 대비해 국비 우선집행, 성립전예산 등을 활용하여 사업비 신속 집행을 유도할 계획이다.

임산부 사업신청 및 꾸러미 공급의 구체적인 일정은 관련 행정절차 마무리 시점에 맞춰 지방정부와 온라인 맘카페, 에코이몰 등을 통해 안내할 계획이다.

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김정욱 농식품부 농산업혁신실장은 "본 사업의 사업기간이 짧은 만큼 가급적 빠른 시일 내에 구체적인 사업일정 윤곽이 잡히도록 관계기관과 적극적으로 협력할 계획"이라며 "지방정부들은 지방비 추경 편성에 해당 사업비를 반영해 임산부들이 거주지역에 상관없이 친환경농산물꾸러미 지원 혜택을 받을 수 있도록 적극적으로 협조해 달라"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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