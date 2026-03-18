분청사기 연구·전시 협력 박물관 네트워크 구축

경북 상주박물관은 지난 17일 상주박물관 세미나 동에서 분청사기 문화유산 관련 박물관 업무협약 체결식을 개최하고 분청사기 연구와 전시 교류를 위한 협력 기반을 마련했다.

분청사기 문화유산 관련 박물관 업무협약 체결 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식에는 상주박물관을 비롯하여 고흥분청문화박물관, 김해분청도자박물관, 대가야박물관, 양산시립박물관 관계자들이 참석하여 분청사기 문화유산의 보존과 연구, 활용을 위한 상호 협력에 뜻을 모았다. 협약식은 참석자 소개와 기관장 인사, 업무협약서 서명 및 교환, 기념 촬영 순으로 진행되었으며 이후 차담회와 상주박물관 전시 관람이 이어졌다.

이번 협약을 통해 참여 기관들은 ▲분청사기 생산·유통·소비를 주제로 한 학술대회 및 공동 연구 ▲분청사기 관련 공동 전시 및 콘텐츠 기획 ▲유물·자료·연구 성과에 대한 정보 공유 ▲학예 인력 교류 및 공동 사업 추진 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

특히 상주지역에는 상판리 분청사기 가마터 등 조선 전기 분청사기 생산 유적이 확인되어 우리나라 도자사 연구에서 중요한 의미를 지닌다. 상주 상판리 자기 가마터는 고려 말 청자의 전통에서 분청사기로 변화하는 과정을 보여주는 대표적인 유적으로, 당시 분청사기의 생산과 유통 구조를 이해하는 데 중요한 학술 자료로 평가된다.

상주박물관 윤호필 관장은 "상주지역의 분청사기 유적은 조선 전기 도자 문화의 흐름을 이해하는 데 중요한 의미를 지니고 있다"며 "이번 협약을 계기로 관련 박물관 간 학술 네트워크를 강화하고 공동 연구와 전시 교류를 통해 분청사기 문화유산의 가치를 널리 알릴 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

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한편 상주박물관은 이번 협약을 바탕으로 향후 공동 학술대회 개최와 전시 교류, 연구 협력 등 다양한 공동 사업을 추진하여 분청사기 문화유산 연구와 활용 기반을 확대해 나갈 계획이다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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