국힘, 기초단체장 공천 8곳 확정…용인 이상일·성남 신상진
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18일 공관위 9차 발표
국민의힘 공천관리위원회가 18일 이상일 용인시장과 신상진 성남시장 등 현직 단체장을 중심으로 주요 기초단체장 후보 공천을 확정했다. 공관위는 이날 경기 용인·성남·안산·남양주·김포를 비롯해 경남 김해, 서울 강동, 충남 천안 등 8곳의 후보자를 의결했다고 밝혔다.
이정현 국민의힘 공천관리위원장이 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스 제공
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경기 용인특례시장에는 이상일 현 시장이 단수 추천됐으며, 성남시장 후보로는 신상진 시장이 확정됐다. 안산과 남양주에서도 각각 이민근·주광덕 현 시장이 후보로 낙점됐다. 김포시장에는 김병수 현 시장, 경남 김해시장에는 홍태용 현 시장이 각각 단수 추천됐다.
서울에서는 강동구청장에 이수희 구청장이 후보로 선정됐고, 충남 천안시장에는 박찬우 후보가 공천을 받았다.
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공관위는 "검증된 후보들의 리더십과 실행력을 바탕으로 지역 발전을 견인하고, 시민과 함께하는 정치를 실현하겠다"고 밝혔다.
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
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