"韓소비자 국산차 선호 확대…전기차는 아직"

국산차 선호 절반 이상으로 늘어

전기차는 아직…"배터리 안전성 우려"

국내 자동차 소비자 중 국산차를 선호하는 비율이 절반 이상으로 늘어났다.

18일 한국딜로이트그룹은 이같은 내용을 담은 '2026 글로벌 자동차 소비자 조사' 보고서를 발표했다. 이번 조사는 지난해 10~11월 세계 2만8553명 소비자를 대상으로 진행됐다.

조사에 따르면 한국 소비자들은 다음 차량 구매 시 국산차를 선택하겠다는 응답이 57%로 전년 48% 대비 9%포인트 늘었다. 다음 차량 구매 시 브랜드를 변경하겠다고 답한 비율은 55%로 전년 63% 대비 줄었다. 국산차 점유율이 압도적인 점을 감안하면, 국산차 선호가 보다 강해진 셈이다.

브랜드 선택 기준으로는 차량 성능(54%)을 가장 우선으로 꼽았다. 이어 ▲차량 내구성(49%) ▲가격 경쟁력(43%) 등의 순서였다. 보고서는 소비자들이 브랜드 이미지보다 실제 제품 경쟁력과 품질을 중심으로 차량을 선택하는 경향이 강화되고 있다고 설명했다.

SDV 긍정적… '차량을 진화하는 플랫폼으로 인식'

보고서에 따르면 한국 소비자의 57%가 소프트웨어정의차(SDV)의 높은 유용성을 인식하고 있는 것으로 나타났다. 인도(81%), 동남아시아(71%), 중국(68%) 순으로 긍정 인식이 높은 반면 미국(41%), 영국(38%), 일본(33%), 독일(33%) 등은 절반 이하에 머물러 국가 간 인식 격차가 나타났다.

무선 소프트웨어 업데이트(OTA)에 대한 수용 의지도 높았다. 한국 소비자의 85%는 OTA 업데이트에 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 답했다. 정기적인 업데이트로 차량 기능과 성능이 개선될 경우 현재 차량을 더 오래 보유하겠다는 응답도 59%로 나타났다. 또한 한국을 포함한 전 세계 소비자들은 차량 및 보행자 자동 감지, 충돌 감지 긴급 지원 등 주행 안전 기능과 관련된 커넥티드 서비스에 대해 높은 추가 지불 의향을 보였다.

여전히 내연기관 차량 선호…전기차는 아직 배터리 걱정

세계 자동차 시장에서는 여전히 내연기관 차량에 대한 선호가 유지되고 있는 것으로 나타났다. 한국 소비자들의 차종 선호는 내연기관(41%)과 하이브리드차(HEV, 27%)에 집중됐으며 전기차(BEV) 선호는 11%에 머물렀다.

한국 소비자들이 전기차 구매를 고려하는 이유로는 연료비 절감(55%)을 가장 많이 택했다. 환경훼손 우려(35%), 유지·관리 비용 절감(34%)이 뒤를 이었다.

국가별로는 독일·영국은 환경훼손 우려와 정책 요인의 영향이 상대적으로 큰 반면, 중국·인도·동남아시아는 충전 인프라··라이프스타일 경험 등 실용적··체감 가치를 중시하는 경향을 보였다.

전기차에 대한 소비자 우려는 글로벌 시장에서는 충전 시간, 주행 거리, 배터리 비용 순으로 나타났다. 반면 한국은 배터리 기술에 대한 안전(50%)을 가장 크게 우려하는 것으로 나타났다. 추운 날씨에서의 주행 성능 저하(39%), 충전 소요 시간(38%)도 주요 요인으로 꼽혔다.

보고서는 완성차(OEM) 업체들의 경쟁력이 단순한 전동화 기술을 넘어 신뢰·소프트웨어·서비스를 통합한 모빌리티 생태계 운영 역량에서 결정될 것으로 전망했다. 이에 따라 경쟁우위를 확보하기 위해 ▲지역별 전기차 수요 격차를 고려한 멀티 파워트레인 전략 고도화 ▲신뢰 기반 데이터·커넥티비티 전략 구축 ▲지속적 가치 제공이 가능한 SDV 전략 강화 등이 필요하다고 제언했다.

보고서 전문은 한국 딜로이트 그룹 홈페이지와 딜로이트 인사이트 애플리케이션(앱)에서 확인할 수 있다.

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김태환 한국 딜로이트 그룹 자동차 산업 리더(전무)는 "글로벌 자동차 산업은 전동화 전환 속도의 차별화, 브랜드 충성도의 재편, 커넥티드 데이터 신뢰 이슈, SDV 확산 등 구조적 변화를 겪고 있다"며 "이번 보고서가 기업들이 소비자 요구를 중심으로 소프트웨어 기반 수익 모델과 품질·서비스 등 핵심 과제를 살펴보고 향후 전략을 고민하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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