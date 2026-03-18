출하량도 3.5배 확대… 수요 증가 확인

보험 커버리지 90% 확보로 확산 기반 마련

셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 210,500 전일대비 4,500 등락률 +2.18% 거래량 145,204 전일가 206,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 셀트리온, 2949억 규모 의약품 위탁생산 계약 릴리 이어 또 수주…셀트리온, 2949억 규모 CMO 계약 셀트리온 "항암 바이오시밀러, 일본 시장 점유율 1위 유지" 전 종목 시세 보기 의 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 '짐펜트라'가 미국 시장에서 처방과 출하가 동시에 증가하며 성장세를 보이고 있다.

짐펜트라 제품 이미지. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

셀트리온은 18일 짐펜트라의 올해 1월 미국 처방량이 전년 동기 대비 약 3배(213%) 증가해 월간 기준 최대치를 기록했다고 밝혔다. 해당 수치는 지난해 1분기 전체 처방량을 웃도는 수준이다.

2월 출하량도 전년 동기 대비 약 3.5배 증가했다. 회사 측은 바이오의약품 특성상 출하 확대가 실제 처방 수요 증가를 반영한다고 설명했다.

보험 적용 범위도 확대됐다. 셀트리온은 미국 주요 처방약급여관리업체(PBM)와 계약을 통해 전체 보험 시장의 90% 이상 커버리지를 확보했다고 밝혔다. 올해 1월에는 시그나 그룹 계열 에버노스 헬스 서비스 처방집에 선호의약품으로 등재됐다. 회사는 의료진·보험사·환자를 대상으로 한 이른바 '3P 전략'을 통해 처방 확대가 이어졌다고 설명했다.

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셀트리온 관계자는 "처방 증가가 실제 수요 확대 기반에서 나타나고 있다"며 "미국 시장 내 처방 확대를 지속하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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