목암생명과학연구소, 'K-문샷' 프로젝트 참여

AI 신약개발 분야 협력기관 선정

데이터·컴퓨팅 기반 공동연구 추진

목암생명과학연구소가 과학기술정보통신부의 국가 인공지능(AI) 연구혁신 사업인 'K-문샷(K-Moonshot)' 프로젝트에 참여한다.

목암생명과학연구소는 11일 'K-문샷' 프로젝트 협력기관으로 선정돼 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

K-문샷 프로젝트는 AI 기반으로 과학기술 연구 생산성을 높이고 국가 핵심 과제를 해결하기 위한 정부 주도 프로그램이다. 참여 기관들은 데이터와 컴퓨팅 자원 공유, 공동 연구개발 등을 통해 연구 협력 체계를 구축한다.

목암연구소는 12대 국가 미션 가운데 '첨단바이오·신약개발' 분야에 참여한다. AI 기반 신약개발 기술을 활용해 후보물질 발굴과 연구 효율 개선에 기여한다는 계획이다.

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신현진 소장은 "프로젝트 참여를 통해 AI 기반 신약개발 역량을 고도화하겠다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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