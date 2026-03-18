外人·기관 순매수…반도체 업종 강세

8일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

18일 코스피와 코스닥 두 지수가 모두 상승 출발했다. 외국인과 기관의 양매수가 장 초반 지수를 끌어올리는 모습이다. 유가 반등에도 미국 증시가 버텨냈고, 특히 인공지능(AI) 산업 수요가 확인되면서 국내 주도주에도 투심이 쏠린 것으로 풀이된다.

18일 코스피는 전날 대비 2.24% 오른 5767.10으로 개장했다. 이후에도 상승 폭을 키우며 5800선에 도전하고 있다.

외국인과 기관은 각각 2378억원, 4425억원을 순매수했다. 개인은 6340억원을 순매도했다.

모든 업종이 상승세다. 보험업종의 상승 폭이 5.58%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(3.74%), 건설(3.54%), 의료·정밀기기(3.25%) 등 3% 넘게 오른 업종도 여럿이었다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 올랐다. SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 621,000 전일대비 34,000 등락률 +5.79% 거래량 175,525 전일가 587,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (4.2%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 204,750 전일대비 10,850 등락률 +5.60% 거래량 10,225,792 전일가 193,900 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? '다시 불기둥 솟았다'…삼전 20만원·닉스 100만원 탈환[특징주] 전 종목 시세 보기 (3.9%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,009,000 전일대비 39,000 등락률 +4.02% 거래량 1,253,184 전일가 970,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? SK하이닉스, AI가 견인하는 185조 영업이익 시대[이주의 관.종] 전 종목 시세 보기 (2.9%, 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 107,550 전일대비 3,150 등락률 +3.02% 거래량 2,211,154 전일가 104,400 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 [특징주]두산에너빌리티, 美 기업 스팀터빈 첫 수주에 3%↑ 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 코스피 ‘딥밸류’ 진입…변동성 확대는 비중 확대 기회 전 종목 시세 보기 (2.9%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 537,000 전일대비 15,000 등락률 +2.87% 거래량 385,872 전일가 522,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 코스피 ‘딥밸류’ 진입…변동성 확대는 비중 확대 기회 고급스러움 더한 '캐스퍼 일렉트릭 라운지' 출시…3457만원 전 종목 시세 보기 (2.3%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 173,200 전일대비 5,900 등락률 +3.53% 거래량 378,055 전일가 167,300 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 현대차·기아, 엔비디아와 자율주행 기술 전략적 파트너십 확대 기아, 토탈에너지스와 글로벌 파트너십 2031년까지 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (2.2%) 등의 상승세가 두드러졌다. 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,389,500 전일대비 6,500 등락률 -0.47% 거래량 66,787 전일가 1,396,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 한화, 7년만에 KAI 지분 재매입…'한국형 스페이스X' 꿈꾼다 전 종목 시세 보기 (-1.8%)만 홀로 하락세를 보였다.

코스닥도 전날 대비 1.72% 오른 1156.46으로 출발했다. 이후 상승 폭을 키우면서 1158.32까지 올랐다.

외국인만 558억원을 순매수했다. 개인과 기관은 각각 82억원, 269억원을 순매도했다.

업종별로는 음식료·담배(-0.06%)를 제외한 모든 업종이 오름세다. 기타제조(3.44%), 기계·장비(3.27%), 운송장비·부품(2.65%), 의료·정밀기기(2.50%), 전기·전자(2.33%), 제조(2.17%) 등의 순으로 상승 폭이 컸다.

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시총 상위 10위 종목 모두 강세다. 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 113,500 전일대비 3,500 등락률 +3.18% 거래량 221,988 전일가 110,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 전 종목 시세 보기 의 상승 폭이 3.0%로 가장 컸고 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 728,000 전일대비 7,000 등락률 +0.97% 거래량 37,575 전일가 721,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (2.6%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 152,300 전일대비 3,000 등락률 +2.01% 거래량 364,583 전일가 149,300 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 국민 4명 중 1명은 주주…코스피는 삼성전자, 코스닥은 에코프로비엠 코스피 밸류 매력 부각…변동성 확대는 비중 늘릴 기회? 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (2.2%) 등이 뒤를 이었다. 그 밖에도 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 193,900 전일대비 2,900 등락률 +1.52% 거래량 143,198 전일가 191,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 에이비엘바이오 "지바스토믹 FDA 가속승인 가능성 확인" 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 전 종목 시세 보기 (1.4%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 747,000 전일대비 8,000 등락률 +1.08% 거래량 30,410 전일가 739,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 '코스닥 액티브 ETF' 삼국지… 편입종목 많이 다르네 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (1.4%), 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 312,000 전일대비 1,000 등락률 +0.32% 거래량 52,086 전일가 311,000 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 코스피, 1.72% 하락 마감…코스닥은 반등 코스피 3%대 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전 종목 시세 보기 (1.2%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 356,250 전일대비 1,750 등락률 +0.49% 거래량 68,430 전일가 354,500 2026.03.18 10:05 기준 관련기사 난이도 높아진 증시...그래도 기회는 있다? 투자금이 더 필요하다면 알테오젠, 비과세배당 재원 800억 확대 …주주환원정책 지속 추진 증시 난이도 높아지는데 남몰래 웃음을? 스탁론 투자자들 바구니 엿보니 전 종목 시세 보기 (1.1%) 등이 상승세를 보였다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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