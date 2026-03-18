서울시, 행사장 인근 종합 교통대책 추진

당일 오후 10시까지 3개역 무정차 통과

광화문 일대에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 행사를 앞두고 인근 주요 도로 통제가 실시된다. 행사 당일에는 광화문, 세종대로 일대 도로를 대상으로 불법 주정차 특별 단속이 시행된다.

18일 서울시는 BTS 행사에 관람객이 대규모 집중될 것으로 예상되는 만큼 행사장 주변과 지하철 역사를 중심으로 종합 교통대책을 추진한다고 밝혔다.

BTS 행사장 인근 도로 통제 구간 및 통제 일시. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

우선 광화문 주변은 도로 통제가 실시된다. 세종대로, 사직로, 새문안로 등에서 구간별 통제가 실시된다. 세종대로는 오는 20일 오후 9시부터 22일 오전 6시까지 전면 통제되고, 사직로는 오는 21일 오후 4시부터 11시까지, 새문안로는 오는 21일 오후 7시부터 11시까지 전면 통제된다.

광화문역과 시청역, 경복궁역은 행사 당일 무정차 통과 및 역사 폐쇄 등을 실시한다. 오는 21일 오전 5시부터 일부 출입구가 폐쇄되며, 오후 2~3시부터는 무정차 통과 및 모든 출입구가 폐쇄된다.

그 외 인근 역사도 마찬가지로 역사 혼잡상황을 고려해 필요 시 무정차 통과 등을 시행할 예정이다. 만일 역사 출입구 폐쇄 시간대에 지하철을 탑승해야 할 경우에는 인근 타 역사를 이용하는 것이 도움이 된다.

행사 종료 후에는 관람객의 원활한 귀가를 지원하기 위해 21시부터 2, 3, 5호선에 각각 임시열차를 4대씩(총 12대) 투입해 평시 대비 총 24회 증회한다. 해당 임시 열차는 행사장 주변역에 빈 차 상태로 도착해 대규모 인원을 수송할 수 있도록 운영할 예정이다.

임시로 투입되는 열차는 행사 관람객의 조속한 귀가와 분산을 지원하기 위해 운영하는 만큼 전 구간을 운행하지 않고 회차 가능한 역사까지만 운영될 예정이다.

행사 종료된 이후인 오후 10시까지 광화문역, 시청역, 경복궁역은 무정차 통과하므로 인근 역사까지 이동하여 지하철을 이용해야 하며, 오후 10시 이후부터는 해당 역사에서 지하철 이용이 가능하다.

시내버스는 경찰의 교통 통제에 따라 임시 우회 운행에 협조한다. 세종대로, 사직로, 새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 등 포함 시 86개 노선) 노선을 우회 운행할 예정이다. 승객이 우회 경로 상에 있는 정류소에서 승하차 요청하면, 운전원이 이를 지원한다.

오는 20일 오후 9시부터 세종대로 통제구간을 우회 운행을 시작하며, 21일 오후 4시부터는 사직로, 새문안로 통제구간을 우회 운행한다. 행사 종료 후인 오후 11시부터는 정상 운행한다.

BTS 행사장 인근 불법 주정차 특별 단속 구역. 서울시 제공 원본보기 아이콘

행사 당일인 21일 오전 9시부터 오후 10시까지 광화문, 세종대로 일대 행사장 주변 도로를 대상으로 불법 주정차 특별 단속을 시행한다. CCTV 차량이 순회하며 계도 위주의 단속을 실시하고, 불응 시에는 차량 과태료 처분 및 견인 조치를 취할 예정이다.

민간 지도 앱과도 협력해 교통정보 안내를 더욱 강화했다. 네이버 지도 애플리케이션에서는 지하철 무정차·버스정류장 이용· 버스 우회 안내 등을 공지할 계획이다. 카카오맵에서는 현재 서비스 중인 '지하철 초정밀 서비스'를 버스까지 확대해 실시간으로 버스 운행 상황을 지도상에 시각적으로 표출한다.

보행자 안전을 위해 인근 1㎞ 내에 위치한 58개 따릉이 대여소, 거치대 692대 운영이 중단된다. 1차로 19일 오전 9시부터 24개소 순차적 폐쇄해 오는 22일 오전 9시까지 폐쇄된다. 2차로는 20일 순차적 폐쇄 조치 후 22일 오전 9시까지 폐쇄된다.

공유 개인형 이동장치(PM)·전기자전거 7개사는(빔모빌리티코리아, 더스윙, 피유엠피, 지바이크, 나인투원,카카오모빌리티, 모토벨로서비스) 20일 12시부터 22일 오전 9시까지 운영을 잠시 중단한다.

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여장권 서울시 교통실장은 "행사 당일 광화문 인근 지역 교통 혼잡이 발생할 것으로 예상되는 만큼, 이동 시 사전에 교통 정보를 확인해주시길 바란다"며 "인근 역사 등 대중교통 시설 이용 시에는 반드시 안전에 유의하여 주시길 당부드린다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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