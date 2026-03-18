라온시큐어, RS에듀컨설팅과 중고교 디지털 ID 도입…교육 전반 인증 생태계 확대

라온시큐어 라온시큐어 close 증권정보 042510 KOSDAQ 현재가 9,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,040 2026.03.18 개장전(20분지연) 관련기사 라온시큐어, 에이전틱AI 시대 이끌 우수 인재 공개 채용 라온시큐어, AI 중심 사업체제 전면 전환…에이전틱AI 보안 자동화 연내 출시 라온시큐어, 지난해 영업익 36% 증가…질적 성장 가속 전 종목 시세 보기 가 대학에 이어 중·고등학교까지 디지털 인증 인프라를 확대하며 교육 분야 전반으로 사업 영역을 넓힌다.

AI 보안·인증 플랫폼 기업 라온시큐어는 진로설계 교육 컨설팅 기업 RS에듀컨설팅과 디지털 인증 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협약은 RS에듀컨설팅이 운영 중인 '평생 커리어 데이터 관리 플랫폼'에 축적되는 진로·진학 정보를 전 생애에 걸쳐 활용 가능한 디지털 인증 형태로 체계화하는 데 초점을 맞추고 있다. 전국진로진학상담교사협의회 소속 중·고등학교를 우선 대상으로 하며, 라온시큐어의 블록체인 기술을 기반으로 교육 시장 내 디지털 신뢰 인프라를 공동 구축한다는 계획이다.

이에 따라 라온시큐어는 블록체인 기반 신원·자격 인증 통합 플랫폼 '옴니원 디지털 ID'를 교육 현장에 적용한다. 학생들은 해당 플랫폼을 통해 신원 정보뿐 아니라 적성유형, 학습유형, 성격, 강점, 가치관 등 진로·진학 관련 데이터를 하나의 디지털 신원으로 통합 관리할 수 있게 된다.

'옴니원 디지털 ID'는 약 4500만명을 대상으로 한 대한민국 모바일 신분증 발급 시스템의 기반이자, 대학 캠퍼스에서도 활용되고 있는 인증 플랫폼이다. 이번 협력을 계기로 해당 인프라가 중·고등학교까지 확대된다.

또한 라온시큐어는 학생들의 학습 성과를 디지털 형태로 인증·공유하는 체계도 마련한다. 국제 표준 기반의 인증·공유 플랫폼 '옴니원 배지'를 통해 수료 및 자격 등 다양한 성과를 디지털화하고, 학생들이 축적한 역량 데이터를 표준화된 방식으로 관리할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 학생들은 학습 및 활동 이력을 정량적으로 관리하고, 필요 시 대학이나 기업, 공공기관 등 외부 기관에 신뢰성 있게 제시할 수 있게 된다.

양사는 민간 자격 분야에서도 협력을 이어갈 계획이다. RS에듀컨설팅이 운영하는 심리·진로 상담사 양성과정에서 취득한 자격을 '옴니원 디지털 ID'를 통해 외부에서 검증할 수 있는 체계를 구축한다.

이에 따라 상담사 자격 보유자는 별도의 복잡한 절차 없이 하나의 디지털 ID로 언제 어디서나 자격을 증명할 수 있게 되며, 디지털 기반 자격 인증이 심리·진로 상담 분야에도 본격 도입될 전망이다.

양사는 이번 협약을 계기로 심리 및 교육 분야 전반에서 디지털 인증 기반 신규 서비스 모델을 공동 발굴하고, 이를 교육기관과 공공기관, 민간기업으로 확산해 나갈 방침이다.

RS에듀컨설팅은 서울시교육청이 운영하는 진로진학정보센터의 진로종합검사를 개발한 기업으로, 상담 코칭센터 네트워크를 기반으로 진로적성교육 사업을 확대해왔다.

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이정아 라온시큐어 대표는 "교육 현장에서 시작된 디지털 인증이 Web3 기반 신뢰 인프라 위에서 학생의 전 생애 역량을 투명하게 증명하는 기반으로 자리잡을 것"이라며 "앞으로도 다양한 전문 기업과 협력해 Web3 중심의 실용적 디지털 인증 모델을 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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