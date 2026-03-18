국토부·재경부·경찰 등 8개 부처 연구단

정부가 8개 중앙부처 합동 정책 연구단을 중국 베이징에 파견한다고 18일 밝혔다. 중국은 미국과 함께 자율주행 기술개발을 주도하는 나라로 자율주행 상용화를 위한 다양한 지원 정책을 펼치고 있다.

연구단은 자율주행이나 피지컬 AI 관련 정책을 맡는 국토교통부, 재정경제부, 산업통상부, 국무조정실, 금융위원회, 개인정보보호위원회, 기획예산처, 경찰청 등이 참여한다. 우리 정부는 완전자율차 상용화 목표 시점을 2027년으로 잡은 상태다. 이번 파견은 산업 경쟁력을 끌어올리기 위해 선도국의 실증 현장을 직접 확인하는 첫 일정이라는 점에서 의미 있다고 국토부는 설명했다.

바이두 로보택시 아폴로고. AD 원본보기 아이콘

중국은 베이징 등 주요 도시에서 로보택시 1500여대를 실증 운행하고 있다. 대규모 시험장도 갖췄다. 우리나라는 도심 전체를 자율주행 자동차가 다닐 수 있게 한 실증도시를 올해 처음 시작하기로 했다. 현재 참여기업 선정을 앞두고 있다.

국토부는 "중국 정부의 피지컬 AI 분야 산업을 지원하기 위한 정책 패키지와 민관협력 모델, 실증사례 검토가 필수"라며 "이번 연구단은 교통운수부·공안부 등 중국 정부 관계자와 교류하면서 정책 현황과 정책 지원방안, 제도 체계 등을 살펴 국내 도입이 필요한 정책을 발굴할 것"이라고 설명했다.

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구체적으로 현지에서 실증 중인 자율주행차 관제나 원격제어 등 무인 모니터링, 안전관리, 긴급상황 대응 등을 살피기 위해 베이징 자율주행 시범구 운영센터 현황을 살펴보기로 했다. 자율주행 선도기업 바이두와 포니닷에이아이의 기술 수준을 검토해 국내 기술력과 비교해볼 예정이다. 연구단은 미래 모빌리티, 로봇 등 피지컬 AI 산업 경쟁력을 강화하는 데 필요한 사항을 정책에 반영하기로 했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



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