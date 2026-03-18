"원조 화장품 강국 프랑스 뚫었다"…어뮤즈, 라파예트 입성으로 유럽 공략 본격화

입점 까다로운 라파예트 메인홀 단독 팝업…K뷰티 위상 입증

팝업 넘어 정식 매장 확대 예정

K뷰티 브랜드 어뮤즈가 전통 화장품 강국인 파리 중심 상권에 진출하며 유럽 시장 공략을 본격화한다.

신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 close 증권정보 031430 KOSPI 현재가 12,750 전일대비 180 등락률 +1.43% 거래량 1,342,111 전일가 12,570 2026.03.17 15:30 기준 관련기사 [오늘의신상]"프렙의 원조"…신세계인터 연작, 베이스 프렙 2종 추가 라부르켓, 첫 향수 컬렉션 출시…프래그런스 라인 확장 신세계인터, 사내벤처 '아이디어 팟' 1기 모집…신사업으로 육성 전 종목 시세 보기 은 어뮤즈가 이달 18일부터 4월 13일까지 약 한 달간 프랑스 대표 백화점 '갤러리 라파예트 샹젤리제점'에서 유럽 내 첫 단독 팝업스토어를 운영한다고 17일 밝혔다. 유럽 시장에서의 첫 오프라인 거점으로, 글로벌 뷰티 트렌드의 중심지에서 브랜드 경쟁력을 직접 검증받는 시험대가 될 전망이다.

특히 이번 팝업은 입점 기준이 까다롭기로 알려진 라파예트 내에서도 핵심 공간인 메인 아트리움에 대형 단독 매장 형태로 꾸려져 이목을 끈다.

팝업은 '피치 글로우, 서울'을 콘셉트로 서울 특유의 감성과 색채를 현지에 접목한 체험형 공간으로 구성됐다. 대표 신제품을 포함한 립·치크·베이스 등 주요 라인업을 전면에 내세우고, 컬러 체험존과 참여형 콘텐츠를 결합해 브랜드 경험을 극대화했다. 특히 국내 플래그십 스토어에서 호응을 얻었던 커스터마이징 콘텐츠를 그대로 적용해 현지 MZ세대와의 접점을 넓힌다는 전략이다.

어뮤즈는 이번 팝업을 시작으로 유럽 내 유통망 확대에도 속도를 낸다. 행사 종료 이후 갤러리 라파예트 오스만 본점과 샹젤리제점에 정식 매장을 순차적으로 열고, 이를 기반으로 국가별 리테일 채널 진출을 확대한다는 계획이다.

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어뮤즈 관계자는 "유럽은 올해 브랜드 성장을 견인할 가장 중요한 핵심 전략 시장"이라며 "프랑스의 상징적인 공간에서 진행되는 이번 팝업을 통해 K-뷰티를 선도하는 브랜드 이미지를 공고히 하고, 유럽 전역으로 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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