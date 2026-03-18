이달 10~13일 열린 ''2026 도쿄 식품박람회'

수출상담 11%↑·MOU 9%↑

냉동식품 주제로 'K프로즌' 테마관 별도운영

아시아 최대 규모의 식품박람회인 '2026 도쿄 식품박람회'에서 K푸드가 바이어들의 인기를 끌며 수출상담과 업무협약(MOU) 체결 등의 성과를 냈다.

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 푸덱스에 참가해 총 1333건, 9900만달러(전년 대비 11% 증가) 규모의 수출 상담을 진행하고, 이 가운데 23건, 1200만달러(전년 대비 9% 증가) 규모의 MOU를 체결했다고 18일 밝혔다.

지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 '2026 도쿄 식품박람회(푸덱스)'에 구성한 통합한국관을 찾은 바이어들이 K푸드를 둘러보고 있다. aT AD 원본보기 아이콘

올해로 51회째를 맞은 푸덱스는 전 세계 약 80개 나라에서 3000개 기업이 참여하고 7만명 이상의 식품업계 관계자가 방문하는 아시아 최대 규모의 식품박람회다. K푸드 수출기업의 일본 시장 진출을 위한 대표적인 플랫폼 역할을 해오고 있다.

올해 푸덱스에서는 최근 일본 내 외식비 상승과 1인 가구 증가, 건강·미용에 대한 관심 증가 등으로 냉동·간편·건강식품 등이 많이 소개됐다. aT는 박람회 트렌드에 맞춰 K푸드 수출기업과 충청북도·전라북도 등 5개 지방정부, 파프리카·토마토·감귤 등 4개 수출통합조직으로 구성된 통합한국관을 운영했고, 총 73개 기업·단체가 참가했다.

특히 aT는 냉동식품을 주제로 K프로즌 테마관을 별도 구성해 전시와 시식 등 다양한 프로그램과 함께 대(對)일본 수출 전략품목 홍보를 위한 '넥스트 K푸드' 홍보관을 운영했다. 이 결과 ▲프리미엄 과일인 파프리카 ·키위·감귤 ▲간편하게 한 끼를 해결할 수 있는 동결 건조 국 블록·감자핫도그·고구마빵 ▲건강음료·단백질 제품 등 기능성식품 등이 한국관을 찾은 바이어들의 관심을 받았다.

박람회에 참가한 음료류 수출기업 관계자는 "건강을 중시하는 일본 트렌드에 따라 기능성 음료에 대한 현지 바이어들의 문의가 이어져 제품 성장 가능성을 확인할 수 있었다"고 전했다. 또 단백질 제품 수출기업 관계자는 "식사 대용으로 간편하게 먹을 수 있는 단백질 바가 인기였고, 이번 박람회를 계기로 일본 시장 진출 확대를 기대하고 있다"고 말했다.

한국관을 방문한 일본 유통업체 베이시아의 담당자는 K냉동식품에 대한 관심을 표현했다. 그는 "다양한 카테고리의 한국식품을 한자리에서 볼 수 있어서 좋았고, 한국식품의 포장과 맛의 품질이 매년 개선되고 있는 것 같다"며 "기존에 취급하고 있는 냉동만두 외에도 아이스크림, 빵 등의 냉동식품 유통을 검토할 계획"이라고 말했다.

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정경석 농식품부 식품산업정책관은 "일본은 K푸드 수출 3대 전략 국가 중 하나로 전체 수출액의 13%를 차지하는 중요한 시장"이라며 "정부는 2026년 일본 수출 전략품목으로 신선농산물, 우리술, 간편식품, 건강기능식품을 선정해 집중적으로 육성할 계획이며, 이번 푸덱스 박람회 참가 성과를 바탕으로 상품개발부터 현지 마케팅까지 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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