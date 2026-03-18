아시아 최대 '도쿄 식품박람회'…K푸드, 9900만달러 수출 상담
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이달 10~13일 열린 ''2026 도쿄 식품박람회'
수출상담 11%↑·MOU 9%↑
냉동식품 주제로 'K프로즌' 테마관 별도운영
아시아 최대 규모의 식품박람회인 '2026 도쿄 식품박람회'에서 K푸드가 바이어들의 인기를 끌며 수출상담과 업무협약(MOU) 체결 등의 성과를 냈다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 푸덱스에 참가해 총 1333건, 9900만달러(전년 대비 11% 증가) 규모의 수출 상담을 진행하고, 이 가운데 23건, 1200만달러(전년 대비 9% 증가) 규모의 MOU를 체결했다고 18일 밝혔다.
지난 10~13일 일본 도쿄에서 열린 '2026 도쿄 식품박람회(푸덱스)'에 구성한 통합한국관을 찾은 바이어들이 K푸드를 둘러보고 있다. aT
올해로 51회째를 맞은 푸덱스는 전 세계 약 80개 나라에서 3000개 기업이 참여하고 7만명 이상의 식품업계 관계자가 방문하는 아시아 최대 규모의 식품박람회다. K푸드 수출기업의 일본 시장 진출을 위한 대표적인 플랫폼 역할을 해오고 있다.
올해 푸덱스에서는 최근 일본 내 외식비 상승과 1인 가구 증가, 건강·미용에 대한 관심 증가 등으로 냉동·간편·건강식품 등이 많이 소개됐다. aT는 박람회 트렌드에 맞춰 K푸드 수출기업과 충청북도·전라북도 등 5개 지방정부, 파프리카·토마토·감귤 등 4개 수출통합조직으로 구성된 통합한국관을 운영했고, 총 73개 기업·단체가 참가했다.
특히 aT는 냉동식품을 주제로 K프로즌 테마관을 별도 구성해 전시와 시식 등 다양한 프로그램과 함께 대(對)일본 수출 전략품목 홍보를 위한 '넥스트 K푸드' 홍보관을 운영했다. 이 결과 ▲프리미엄 과일인 파프리카 ·키위·감귤 ▲간편하게 한 끼를 해결할 수 있는 동결 건조 국 블록·감자핫도그·고구마빵 ▲건강음료·단백질 제품 등 기능성식품 등이 한국관을 찾은 바이어들의 관심을 받았다.
박람회에 참가한 음료류 수출기업 관계자는 "건강을 중시하는 일본 트렌드에 따라 기능성 음료에 대한 현지 바이어들의 문의가 이어져 제품 성장 가능성을 확인할 수 있었다"고 전했다. 또 단백질 제품 수출기업 관계자는 "식사 대용으로 간편하게 먹을 수 있는 단백질 바가 인기였고, 이번 박람회를 계기로 일본 시장 진출 확대를 기대하고 있다"고 말했다.
한국관을 방문한 일본 유통업체 베이시아의 담당자는 K냉동식품에 대한 관심을 표현했다. 그는 "다양한 카테고리의 한국식품을 한자리에서 볼 수 있어서 좋았고, 한국식품의 포장과 맛의 품질이 매년 개선되고 있는 것 같다"며 "기존에 취급하고 있는 냉동만두 외에도 아이스크림, 빵 등의 냉동식품 유통을 검토할 계획"이라고 말했다.
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정경석 농식품부 식품산업정책관은 "일본은 K푸드 수출 3대 전략 국가 중 하나로 전체 수출액의 13%를 차지하는 중요한 시장"이라며 "정부는 2026년 일본 수출 전략품목으로 신선농산물, 우리술, 간편식품, 건강기능식품을 선정해 집중적으로 육성할 계획이며, 이번 푸덱스 박람회 참가 성과를 바탕으로 상품개발부터 현지 마케팅까지 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
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