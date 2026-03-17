잡코리아, AI 중심 메인 개편으로 클릭률 298%↑

알바몬도 클릭·지원 데이터 상승

웍스피어는 잡코리아와 알바몬이 인공지능(AI)을 중심으로 서비스 메인을 개편한 지 한 달 만에 이용자들의 공고 클릭률, 지원 전환율이 대폭 상승했다고 17일 밝혔다.

이번 개편은 웍스피어의 AI 커리어 에이전트 중심 비전 선언 후 선보인 첫 변화로 주목받았다. AI 추천 공고를 메인 전면에 배치하고, 서비스 이용자 경험(UX)을 전면 혁신했다. 잡코리아는 '오늘의 AI Insight'를 신설해 AI가 분석한 맞춤형 가이드, 키워드, 추천 공고를 제공했다. 알바몬도 자체 AI 솔루션 '룹(LOOP Ai)'이 적용된 개인화 맞춤 공고를 제공하고 가입·이력서 작성 절차를 대폭 간소화했다.

잡코리아와 알바몬의 구직자 공고 클릭률(CTR)은 개편 전보다 각각 298%, 158%씩 성장했다. 공고 지원으로 전환율(CVR) 역시 잡코리아는 개편 시점 적용된 '추천 3.0' 고도화에 힘입어 기존 '추천 2.0' 대비 약 35% 증가했다. 알바몬은 새 메인 이용자 인터페이스(UI) 적용으로 이전 대비 지원 전환율이 119% 증가한 것으로 나타났다.

입사 지원 경험이 적거나 없는 구직자를 위한 서비스 개편도 눈길을 끌었다. 잡코리아는 '큐레이션 JOB'을 통해 취향 기반 공고 리스트를 AI로 선별해 제공했다. 잡코리아는 AI 기술력을 기반으로 추천 정확도를 지속 고도화할 예정이다. 구직자 행동 데이터와 직무, 스킬, 산업군 등 폭넓은 정보를 정교하게 연결하고 상반기 출시 예정인 기업·구직자용 AI 에이전트와 시너지로 채용 경험을 혁신할 계획이다.

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김요섭 잡코리아 최고기술책임자(CTO)는 "구직자 중심으로 AI 기능 탑재, 앱 디자인, 상품 구조 개편 등 모든 요소들을 개편한 결과 실제 서비스 만족도 상승으로 이어져 의미가 크다"며 "빠르게 변화하는 채용 시장에 맞춰 최적화된 정보를 제공하기 위해 노력하고, AI 에이전트 개발 및 상용화를 통해 구직 경험을 지속적으로 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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