김영환 "받아들일 수 없어…바로잡을 것" 반발

국민의힘이 6·3 지방선거 광역자치단체장 공천을 두고 잡음이 커지고 있다. 김영환 충북지사에 이어 박형준 부산시장까지 공천배제(컷오프) 대상에 올랐다는 소식이 전해지면서다.

박형준 부산시장은 16일 오후 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "아무 기준도 없이 현역 단체장을 컷오프하고 단수 공천을 하는 것은 이기는 공천도 아니고 혁신 공천은 더더욱 아니다"라며 "부산시민의 의사를 자의적으로 왜곡하는 어떤 시도도 중지돼야 한다"고 했다.

앞서 '세대교체'를 거론해 온 이정현 공관위원장은 사의를 밝혔다가 복귀한 후 현역 단체장에 대한 물갈이 공천을 이어가고 있다. 이날 오전엔 현역 광역단체장 중 처음으로 김영환 지사를 컷오프 했다. 이어진 공관위 회의에선 일부 위원이 박 시장 컷오프 및 단수 공천를 주장하는 등 갈등을 빚은 것으로 전해진다. 현재 국민의힘 부산시장 후보 경선엔 박 시장과 주진우 의원이 도전한 상태다.

박 시장은 이를 두고 "공천은 이기는 공천이어야 한다"면서 "(컷오프는) 이정현 공관위원장이 혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자, 망나니 칼춤 그 이상 이하도 아니다"고 했다.

이어 그는 "이는 이번 선거에서 결정적 중요성을 가진 부산을 포기하는 것이며, 더불어민주당과 민주당 후보에게 승리를 헌납하는 행위"라면서 "공천은 공정하게 이뤄져야 한다. 공관위의 결정을 부산시민과 함께 지켜보겠다"고 했다.

상대 후보인 주 의원도 이날 SNS를 통해 진화에 나섰다. 주 의원은 "이 위원장을 비롯한 공관위원에게 정중히 경선을 요청한다"면서 "부산의 경제 위기를 극복하기 위해 박 시장과 새로운 비전으로 당당히 경쟁하겠다. 그것이 부산과 우리 당을 승리로 이끄는 길"이라고 했다.

국민의힘 소속 부산 의원들도 반발에 나섰다. 이들은 "지금 부산 선거는 특정 후보의 개인기로만 돌파할 수 있는 상황이 결코 아니"라면서 "박 시장과 주 의원 모두 선의의 경쟁을 거쳐야만 최종 후보의 본선 경쟁력을 키울 수 있다"고 했다.

이들은 또 "파격적이고, 근본적인 변화를 위해 부산시장 후보 선출 과정에서 경선은 꼭 필요하다. "한쪽 날개를 부러뜨려 최종 후보로 나설 국민의힘 부산시장 후보의 경쟁력을 스스로 낮추는 결정을 재고해 주길 요청한다"고 했다.

한편 김영환 지사 역시 크게 반발하고 있다. 그는 "공관위의 결정을 결코 받아들이지 못한다. 특정인을 정해놓고 면접을 진행하다니 기가 막힌다"면서 "잘못된 결정을 바로잡고 승리하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.

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국민의힘 충북지사 후보 공천엔 김 지사를 비롯해 조길형 전 충주시장, 윤희근 전 경찰청장, 윤갑근 전 충북도당위원장이 출사표를 던진 바 있다. 공관위는 충북에 대해 추가 후보 공모작업을 진행한단 방침이다. 정치권에선 추가 공모를 두고 충북 청주 출신인 김수민 전 의원을 염두에 두고 있는 것이 아니냔 해석을 내놓고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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