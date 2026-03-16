2026년 OECD 국제 금융교육 주간 행사 개최

금융위원회와 금융감독원은 이날부터 22일까지 7일간 ‘OECD 국제 금융교육 주간(Global Money Week)’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다. 국제 금융교육 주간은 경제협력개발기구(OECD) 산하 국제금융교육네트워크(INFE)가 주관하는 글로벌 금융교육 캠페인으로, 2012년부터 매년 3월 셋째 주에 전 세계 각국에서 금융교육 행사를 진행하고 있다.

올해 행사의 주제는 ‘현명한 금융생활을 위한 대화(Smart Money Talks)’다. 금융 경험을 공유하고 전문가와의 소통을 통해 금융 이해력을 높이려는 취지로 마련됐다. 금융위와 금감원은 이날 은행회관 국제회의실에서 ‘금융교육 활성화 세미나’를 열고 금융교육 정책 방향과 재무상담 확대 방안을 논의했다. 세미나는 ‘모두를 위한 재무상담’과 ‘금융과 경제생활’을 주제로 금융교육이 금융소비자의 금융행동 변화와 재무적 웰빙을 높이는 방안 등을 중심으로 진행됐다.

안창국 금융위원회 상임위원은 개회사에서 "디지털 기술 혁신으로 금융환경이 빠르게 변화하는 상황에서 금융소비자가 합리적인 금융 의사결정을 내리기 위해서는 금융이해력 제고가 무엇보다 중요하다"고 말했다. 그는 청소년·청년·고령층 등 생애주기별 금융교육을 강화하고 청년 대상 재무상담 서비스도 확대할 계획이라고 밝혔다.

이번 금융교육 주간에는 금융감독원을 비롯해 한국은행, 예금보험공사, 서민금융진흥원, 은행연합회 등 28개 기관이 참여해 다양한 금융교육 프로그램을 운영한다. 방문 교육, 체험형 교육, 온라인 강의, 금융게임과 퀴즈 이벤트 등 청소년부터 고령층까지 연령별 금융 상황에 맞는 교육 콘텐츠가 제공될 예정이다.

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특히 청년층을 대상으로 재무상담 서비스와 취업준비생 신용교육 특강, 군 장병 대상 체험형 금융교육 등이 진행되고, 중·장년층을 위해 노후 대비 자산관리와 세무 특강, 은퇴 금융 아카데미 등도 마련된다. 또 금융감독원 ‘e-금융교육센터’를 통해 온라인 금융교육 과정과 체험형 프로그램이 제공되며, 금융지식 자가진단 퀴즈, 투자사기 예방 테스트, 온라인 보드게임 등 참여형 이벤트도 진행된다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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