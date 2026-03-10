폴라리스우노, 매출액 1018억·영업익 78억 '창사 최대 실적'…주식병합 등 '밸류업' 본격화

가발용 합성사 전문기업 폴라리스우노 폴라리스우노 close 증권정보 114630 KOSDAQ 현재가 492 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 504 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 폴라리스세원, '차세대 대형 전기차' 핵심부품 수주…미래 모빌리티 포트폴리오 강화 폴라리스그룹, 캐나다 현지 사업 네트워크 구축…북미 투자·확장 전초기지 가동 전 종목 시세 보기 가 글로벌 시장 점유율 확대와 생산 거점 효율화에 힘입어 창사 이래 최대 실적을 달성했다. 회사는 이를 바탕으로 주식병합을 비롯한 기업가치 제고(밸류업)에 본격적으로 나선다.

폴라리스우노는 9일 공시를 통해 지난해 연결 기준 매출액 1018억원, 영업이익 78억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출은 27%, 영업이익은 236% 급증한 수치로 연결 대상 자회사들의 실질적 기여가 더해져 외형 성장과 수익성 강화를 동시에 이뤄냈다.

폴라리스우노는 브레이드(Braid, 땋는 머리) 등 가발용 합성사를 연구·개발 및 생산하는 글로벌 선도 기업이다. 회사가 생산하는 난연성 소재 등 고기능성 원사는 가발이 필수품인 흑인 여성들의 생필품이자 핵심 패션 아이템으로 전 세계 미용 및 헤어 시장에 공급되고 있다.

이번 최대 실적의 주요 원동력은 아프리카 시장 내 지배력 강화와 글로벌 생산 허브의 안착이다. 남아프리카공화국 소재 자회사 '우노파이버'는 현지 수요 특성에 맞춘 제품군과 유통망 다변화를 통해 아프리카 시장 점유율을 대폭 끌어올렸다.

Advertisement

또한 인도네시아 현지법인은 가동 2년여 만에 생산 효율화와 원가 경쟁력을 확보하며 영업이익 흑자를 달성했다. 인도네시아 법인은 단순 생산기지를 넘어 글로벌 공급망의 핵심 축으로 자리 잡았다.

회사는 호실적을 바탕으로 주주가치 제고에도 속도를 낸다. 그 일환으로 최근 주식병합을 결정하며 유통주식수 조절을 통한 주가 안정화와 적극적인 밸류업 조치에 착수했다.

폴라리스우노 관계자는 "안정된 이익 창출력과 우량한 재무구조를 갖추고 있음에도 불구하고, 국내외 증시 내 뚜렷한 피어그룹(비교기업) 부재로 인해 그동안 시장소외주 및 저PBR(주가순자산비율) 기업으로 분류되어 왔다"며 "올해는 사상 최대 실적이라는 본원적 사업 경쟁력을 바탕으로, 주식병합 등 다각적인 주주친화 정책을 실행해 기업가치를 제대로 인정받는 밸류업의 원년으로 만들겠다"고 말했다.

AD

한편 폴라리스그룹은 폴라리스오피스 폴라리스오피스 close 증권정보 041020 KOSDAQ 현재가 3,715 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,760 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 日패키지 점유율 60% 앞세워 'Polaris Office for Windows11' 출시 폴라리스오피스 '폴라리스쉐어', 빗썸 포인트샵 입점…"지식 자산 실물 경제 편입 가속" 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 전 종목 시세 보기 를 중심으로 폴라리스세원 폴라리스세원 close 증권정보 234100 KOSDAQ 현재가 957 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,028 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 폴라리스세원, '차세대 대형 전기차' 핵심부품 수주…미래 모빌리티 포트폴리오 강화 폴라리스그룹, 캐나다 현지 사업 네트워크 구축…북미 투자·확장 전초기지 가동 전 종목 시세 보기 , 폴라리스우노, 폴라리스AI 폴라리스AI close 증권정보 039980 KOSDAQ 현재가 1,278 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,349 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스AI, 중앙첨단소재와 '엣지 AI'기반 철도 지능화 사업 맞손 폴라리스오피스-넥스원소프트, 통합 모바일 보안 패키지로 공공·금융 시장 공략 폴라리스세원, '차세대 대형 전기차' 핵심부품 수주…미래 모빌리티 포트폴리오 강화 전 종목 시세 보기 , 폴라리스AI파마 폴라리스AI파마 close 증권정보 041910 KOSDAQ 현재가 6,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,320 2026.03.10 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스AI파마, 지난해 영업익 1712% 급증…폴라리스그룹 편입 후 '수익성 퀀텀점프' 폴라리스AI파마, 마성엘에스와 국산 원료의약품 자급화 '맞손'… "약가 인하 파고 넘는다" 폴라리스AI파마, 본업 CDMO 순항 속 '알파타우 투자' 결실…투트랙 성장 가속 전 종목 시세 보기 등 다양한 이종산업의 계열사를 보유하고 있으며, 산업 전반에 AI를 접목하는 '버티컬 AI' 전략을 본격 추진 중이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>