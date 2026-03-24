"리비안, 우버 투자유치로 생산 확대 가속"…폴라리스세원, 전기차 공조 수혜 기대감 확대

미국 전기차 업체 리비안이 차량 공유 플랫폼 우버로부터 대규모 전략적 투자를 유치하고 자율주행 로보택시 공급 계약을 체결하면서, 관련 공급망에 속한 폴라리스세원 폴라리스세원 close 증권정보 234100 KOSDAQ 현재가 1,079 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,006 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 전년比 영업익 90%↑…'오픈AI BAA·계열사 시너지'로 미래 성장 가속 폴라리스오피스, OpenAI와 전략적 파트너십 체결…美 AI헬스케어 시장 진출 폴라리스세원, 영업이익 190% 성장…하이브리드·로보택시 수주로 성장 가속 전 종목 시세 보기 에 대한 실적 성장 기대감이 커지고 있다.

20일 업계에 따르면 우버는 리비안의 차세대 중형 전기 SUV 'R2'를 기반으로 한 자율주행 로보택시 도입을 위해 12억5000만달러(약 1조8600억원)를 투자했다. 양사는 1만대 선구매를 시작으로 2030년까지 총 5만대 규모의 차량을 우버 플랫폼에 공급하기로 했다. 해당 차량은 북미와 유럽 등 25개 주요 도시에서 운행될 예정이다.

이번 투자는 단순 지분 참여를 넘어 리비안의 생산 확대와 사업 안정성을 동시에 높이는 계기로 평가된다. 특히 우버의 대규모 자금 투입을 바탕으로 리비안이 R2 양산 일정을 앞당기고 생산 규모를 빠르게 확대할 것이라는 전망이 나온다. R2는 가격 경쟁력과 수익성을 동시에 갖춘 핵심 성장 모델로 꼽힌다.

이 같은 생산 확대는 부품 공급망 전반에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 폴라리스세원은 글로벌 공조 전문 고객사를 통해 리비안을 포함한 주요 전기차 업체에 공조부품을 공급하고 있으며, 전기차 배터리 열관리와 실내 공조 시스템에 필수적인 핵심 부품을 담당하고 있다.

시장에서는 리비안의 생산 일정 가속화가 폴라리스세원의 납품 물량 증가로 이어질 가능성이 크다고 보고 있다. 특히 우버향 5만대 규모의 로보택시 물량이 추가되면서 중장기 수주 가시성이 더욱 높아졌다는 분석이다.

폴라리스세원은 약 5000억원 규모의 수주 잔고를 기반으로 제3공장 증설 등을 추진하며 글로벌 고객사 수요 확대에 대응하고 있다. 업계에서는 리비안의 생산 확대가 본격화될 경우 폴라리스세원의 매출 성장과 가동률 상승, 수익성 개선으로 이어지는 흐름이 한층 뚜렷해질 것으로 보고 있다.

한 업계 관계자는 "리비안이 우버로부터 대규모 투자를 유치하면서 생산 안정성과 성장 가시성이 동시에 강화됐다"며 "부품 공급사 입장에서는 물량 확대뿐 아니라 중장기 성장 기반이 더욱 견고해진 상황"이라고 설명했다.

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한편 폴라리스세원이 속한 폴라리스그룹은 자동차 부품을 비롯해 AI, 소프트웨어 등 다양한 사업 포트폴리오를 구축하고 있으며, 안정적인 실적과 품질 경쟁력을 바탕으로 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 미래 성장 동력을 확보하고 있다. 전기차 및 자율주행 시장 확대와 맞물려 그룹 내 시너지 효과가 본격화되면서 투자자들의 중장기 성장 기대감도 점차 높아지고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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