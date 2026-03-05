현직 개발진 참여한 실무중심 ‘AIoT 교육 프로그램’ 성료

HDC랩스(대표 이준형)가 지난 2월 28일 아이그로스 교육센터에서 'HDC랩스 NOVA 1회차 교육 수료식 및 최종 프로젝트 경진대회'를 진행했다고 밝혔다.

NOVA는 디지털 실무 인재 양성을 목적으로 HDC랩스가 운영하는 전문 아카데미다.

이번 교육은 120일, 총 960시간 동안 '생성형 AI 활용 스마트 IoT 분석 및 서비스 개발'과 '스마트 IoT 풀스택 개발자' 두 개 과정으로 실시됐다.

또한, 커리큘럼은 AI와 IoT 기술을 산업 현장에 즉시 적용할 수 있도록 프로젝트 중심의 실무 학습으로 구성됐다.

교육 과정에는 박종민 AIoT&플랫폼 랩장을 포함한 HDC랩스 AI RnD 연구소 소속 현직 개발진이 직접 강사로 참여해 최신 기술 트렌드와 현장 실무 노하우를 전달했다.

수료생 21명 전원에게는 HDC랩스 공채 지원 시 가산점이 부여되며, 성적 우수자에게는 서류전형 면제 혜택이 제공된다. 수료식과 함께 열린 경진대회에서는 총 5개 팀이 프로젝트를 발표하며 기술 구현 능력과 비즈니스 활용 가능성을 기준으로 종합 평가를 받았다.

HDC랩스 측은 "자사 공간 정보 플랫폼인 'inbase'와 'insite'를 교육에 활용해 실제 데이터 분석 및 서비스 개발 역량을 강화하는 데 주력했다"고 전했다.

현재 HDC랩스는 NOVA 4기 교육생을 모집 중이다. 차수별 모집은 오는 23일까지 순차적으로 진행되며, 최종 선발된 인원은 3월 24일부터 9월 12일까지 약 6개월간의 교육에 참여하게 된다.

