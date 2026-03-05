HJ중공업 유상철 대표이사가 제60회 납세자의 날을 맞아 중부산세무서의 일일 명예서장으로 위촉됐다.

유상철 대표는 5일 중부산세무서에서 열린 위촉식에서 김정현 중부산세무서장으로부터 일일 명예서장 위촉장을 받고 관련 직무를 수행했다.

국세청에서는 매년 지역별로 납세자의 날을 맞아 사회적 귀감이 된 기업인이나 개인사업자 등을 일일 명예세무서장으로 위촉하는 행사를 진행하고 있다. 명예세무서장으로 위촉되면 하루 동안 세무서장을 대신해 활동할 수 있다.

중부산세무서 일일 명예세무서장을 맡은 HJ중공업 유상철 대표.

이날 일일 명예세무서장으로 위촉된 유상철 대표는 세무서장 업무를 대행한 뒤 중부산세무서 내 모든 부서 공무원을 찾아 감사 인사와 격려를 전했다.

유상철 대표는 "비록 짧은 시간이었지만 세무 행정의 중요성과 이해도를 높일 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "성실납세를 통해 국가와 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 산업계 종사자로서 본연의 임무에 더 매진하겠다"고 소감을 전했다.

HJ중공업은 지난 1월 '매출액 또는 손익구조 30% 이상 변경' 공시를 통해 2025년도 영업이익 670억원을 기록해 전년보다 824.8% 증가했다고 소개했다. 이에 메리츠증권은 HJ중공업의 실적 역시 개선 흐름이 이어질 것으로 전망하면서 올해 영업이익을 1589억원으로 추정한 보고서를 내놨다.

