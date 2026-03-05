학생 인성분야 제1호 공약 발표



김상권 경남교육감 예비후보는 5일 기자회견을 통해 인성교육 분야 제1호 공약을 발표하고 "경남교육은 이제 분명한 방향을 선택해야 한다"며 "선(先) 인성, 후(後) 학력의 기조 아래 사람을 먼저 세우는 교육으로 전환하겠다"고 밝혔다.

김상권 경남교육감 예비후보가 정책공약을 발표하고 있다. AD 원본보기 아이콘

김 후보는 "기초학력은 국가가 책임지고, 인성을 키우는 예술·체육 교육은 학교가 책임지는 균형 잡힌 교육체계를 구축하겠다."며 인성 중심 교육정책을 공식화하고 이에 대한 실천 방안으로 3가지의 구체적인 안을 제시했다.

김 후보는 "아이의 첫 번째 교사는 부모"라며 "가정이 바로 서야 교육이 바로 선다"고 강조했다. 이를 위해 경상남도교육청 산하 각 교육지원청별로 '학부모 대학'을 설치하고 온·오프라인 상설 강좌를 운영하겠다고 밝혔다.

강좌 내용은 ▲자녀 인성교육 ▲생활지도 방법 ▲디지털 중독 예방 ▲학교폭력 대응 ▲부모 심리와 갈등 관리 등 실질적이고 현장 중심 프로그램으로 구성되며, 전면 무상 제공할 방침이다.

수료자는 '학부모 교육 리더'로 위촉해 지역 교육공동체 활동에 참여하도록 함으로써 가정과 학교가 함께 책임지는 인성교육 체계를 구축하겠다고 설명했다.

김 후보는 "예술과 체육은 인성을 기르는 가장 강력한 교육"이라며 "그러나 지금은 경제력이 기회를 좌우하는 구조"라고 지적했다.

이에 따라 교육청·지자체·기업이 협력하는 공공형 '경남 예술·체육 인재 재단'을 설립해 ▲예체능 장학금 지원 ▲전국·국제 대회 참가 지원 ▲전문가 멘토 매칭 ▲공공 방과 후 예체능 프로그램 확대 등을 추진하겠다고 밝혔다.

김 후보는 "재능은 사교육이 아니라 공교육이 책임져야 한다"고 강조했다.

모든 학생이 최소 한 가지 예술 활동과 한가지 체육 활동을 정기적으로 경험하도록 제도화하겠다는 계획도 제시했다.

김 후보는 "학교폭력 예방과 공동체 의식 함양은 결국 일상 속 인성교육에서 시작된다."며 "예술과 체육 활동이 교실 문화를 바꾸고 학생의 삶을 바꿀 것"이라고 말했다.

마지막으로 김상권 예비후보는 "인성은 교과서로만 가르칠 수 없으며 가정과 학교, 그리고 예술·체육 활동 속에서 자연스럽게 길러지는 것"이라고 강조하고 "사람을 먼저 세우는 교육 위에 학력을 쌓는 교육을 반드시 실천하여 경남교육의 방향을 인성 중심으로 바로 세우겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



