[포토] 롯데백화점 광주점 "화이트데이 선물은 '반지'로~"
롯데백화점 광주점 2층 판도라 매장에서는 화이트데이(3월14일)을 앞두고 '2+1 반지 프로모션'을 5일부터 8일까지 진행한다. 사랑하는 연인을 위한 선물로 좋은 다양한 반지 제품 3개 구매 시 제일 가격이 저렴한 반지 1개를 증정하는 '2+1 반지 프로모션'을 행사 기간 중 만나볼 수 있다.
호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
