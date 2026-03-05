3570억원 투자…2028년부터 양산

5만5000톤 생산 가능 부지 확보

포스코퓨처엠이 베트남에 인조흑연 음극재 공장을 설립하기로 했다. 최대 연산 5만5000톤을 생산할 수 있는 규모의 부지에 공장을 설립할 계획이다. 이번 베트남 공장 신설은 중국산 대비 경쟁력을 확보하기 위한 차원으로 풀이된다. 그동안 국내에서 전기요금 등으로 중국에 비해 가격 경쟁력이 약화했다는 평가가 있었다.

포스코퓨처엠은 5일 이사회를 열고 약 3570억원을 투자해 베트남 북부 산업도시 타이응웬에 인조흑연 음극재공장을 신설하기로 의결했다고 밝혔다.

올해 하반기 착공해 2028년부터 양산에 나설 계획이다. 약 5만 5000톤까지 확장이 가능한 부지에 공장이 들어서게 되며 추가 수주에 맞춰 단계적으로 확장을 추진할 예정이다. 포스코퓨처엠은 1단계 구축하는 공장의 구체적인 생산 능력은 공개하지 않았다.

인조흑연 음극재는 배터리 급속충전 성능과 수명 향상에 유리한 소재로, 수요가 꾸준히 증가하고 있지만 특정 국가에 대한 의존도가 높아 공급망 다변화가 필요한 핵심 소재로 주목받고 있다.

포스코퓨처엠은 현재 경북 포항시에 연산 8000톤 규모의 인조흑연 음극재 공장을 운영 중이다. 당초 이 회사는 2025년 말까지 4000억원을 투자해 포항 인조흑연 공장 생산 규모를 2배 이상 늘릴 계획이라고 밝힌 바 있다. 하지만 중국과의 가격 경쟁을 위해 결국 베트남 공장 건설로 방향을 튼 것으로 보인다.

회사 측은 국내 조업 경험으로 확보한 제조 기술을 바탕으로 베트남에서 가격 경쟁력을 높인 제품을 양산, 글로벌 고객사에 공급할 계획이라고 설명했다.

베트남은 투자비·전력비·인건비·물류비 등 비용을 낮출 수 있고, 인도네시아 등 다른 동남아시아 국가와 비교해도 경쟁력 있는 원가 확보가 가능하다. 또한 전력망을 비롯한 산업 인프라를 갖추고 있으며, 수출 중심의 경제성장을 추진하며 미국 등 주요 국가들과 유리한 무역환경을 조성해 나가고 있다는 것도 강점이다.

미국은 지난해 IRA(인플레이션 감축법) 하위 규정으로 PFE(금지외국기관) 요건을 신설했으며, 유럽은 CRMA(핵심원자재법)를 통해 전략적 원자재의 특정 국가 의존도를 낮추기 위한 목표를 수립하는 등 공급망 재편을 적극 추진하고 있다.

포스코퓨처엠은 2011년 천연흑연 음극재를 국산화한 것을 시작으로, 2021년 포항에 인조흑연 음극재 공장을 준공해 양산체제를 갖췄다. 천연·인조흑연 음극재 생산능력 확대와 함께, 실리콘 음극재의 사업화도 추진하고 있다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



