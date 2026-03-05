정선군, 올해 첫 도 단위 체육대회…600여명 집결

강원도 정선군은 5일부터 8일까지 4일간 정선종합경기장 실내체육관에서'2026년 제27회 강원특별자치도회장기 유도대회 제55회 전국소년체육대회 2차 선발전'을 개최한다고 밝혔다.

정선군이 5일 정선종합경기장 실내체육관에서'2026년 제27회 강원특별자치도회장기 유도대회 제55회 전국소년체육대회 2차 선발전 겸'을 개최하고 있다. 정선군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 2026년 들어 정선군에서 처음 열리는 도 단위 체육대회로, 생활체육 저변 확대와 지역경제 활성화를 동시에 도모하는 스포츠마케팅 전략의 출발점이라는 점에서 의미를 더하고 있다.

정선군체육회와 강원특별자치도유도회가 공동 주최하고 정선군유도회가 주관하는 이번 대회에는 도내 유도체육관 관원생과 동호인 등 선수단 및 관계자 600여 명이 참가할 예정이다. 유치부부터 초·중·고등부, 청년부·장년부·일반부까지 전 연령층이 참여하는 생활체육 중심 대회로 운영되며, 일부 종목은 전국소년체육대회 2차 선발전을 겸해 치러진다.

대회 기간 동안 참가 선수단과 학부모, 관계자 방문이 이어지면서 숙박·음식업소 이용 증가 등 지역 상권에도 활력이 더해질 것으로 기대된다.

군은 지역 숙박업소와 사전 협조 체계를 구축하고, 교통·주차 관리 인력을 배치하는 등 방문객 불편 최소화에 힘쓰는 한편, 관광지 할인 안내와 지역 홍보를 병행해 체류형 소비 확대로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

특히 정선군은 이번 대회를 계기로 전국 최고 수준의 생활체육 활성화 도시로 도약하겠다는 방침이다. 생활체육 유도는 전문선수 중심의 엘리트 체육과 달리 동호인과 학생, 가족이 함께 참여하는 종목으로, 지역 공동체 결속과 건강 증진에 기여하는 대표적인 생활체육 종목이다. 군은 대회 운영 경험을 축적해 향후 다양한 종목의 도·전국 단위 대회를 적극 유치함으로써 스포츠 도시 브랜드 가치를 높여 나갈 계획이다.

안전관리에도 만전을 기한다. 경기장 내 의료진과 구급차를 상시 배치하고, 소방·경찰 등 유관기관과의 공조 체계를 구축해 응급상황에 신속히 대응할 수 있도록 했다. 출입 통제 구역 설정과 안전요원 배치를 통해 관람객과 선수의 안전을 최우선으로 확보할 방침이다.

강신열 체육회장은 "2026년 첫 도 단위 체육대회를 정선에서 개최하게 된 것은 지역 체육 인프라와 운영 역량을 인정받은 결과"라며 "스포츠마케팅을 통해 지역경제에 활력을 불어넣고, 군민 누구나 생활체육을 즐길 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

