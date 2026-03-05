초등생 10만 원·중학생 20만 원·고등학생 30만 원

(사)고흥군교육발전위원회는 2026학년도 신학기를 맞아 관내 초중고등학교 신입생을 대상으로 입학축하금 신청 접수를 시작한다고 밝혔다.

입학축하금 지원은 학생들의 새로운 출발을 응원하고 학부모의 교육비 부담을 덜어주기 위한 사업으로, 초등학생 10만 원, 중학생 20만 원, 고등학생 30만 원을 각각 지급한다.

고흥군 청사 전경. AD 원본보기 아이콘

입학축하금을 지원받기 위해서는 입학일 기준 학생과 부모(보호자) 중 1명이 고흥군에 주소를 두고 있어야 하며, 신청은 각 학교를 통해 신청서와 증빙서류를 제출하는 방식으로 진행된다.

관내 학교에 입학했으나 고흥군에 주민등록이 안 된 경우에는 고흥군으로 전입 후 6개월 경과 시 학교를 통해 2차 신청할 수 있으며, 이후 입학축하금이 지원된다.

공영민 이사장은 "입학축하금이 학생들의 첫걸음에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 변화하는 교육환경에 맞춰 다양한 지원 정책을 발굴해 학생들이 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

Advertisement

AD

한편, 입학축하금 지원사업은 민선 8기 공약사업으로, 기존에 고등학교 신입생에게만 지급하던 것을 2023년부터 초중학교 신입생까지 확대했다. 지원 범위가 확대됨에 따라 더 많은 가정이 교육복지 혜택을 받을 수 있어 군민으로부터 큰 호응을 얻고 있다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>