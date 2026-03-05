2026년 상반기 원고 모집



게재 시 최대 200만원 지급

한국주택금융공사(사장 김경환)는 주택금융 연구 활성화와 주거복지정책 개발을 위해 2026년 상반기 '주택금융연구' 논문 공모를 실시한다.

'주택금융연구'는 주택금융 분야 연구 활성화와 주거복지 정책 개발에 기여하기 위해 2017년 창간된 정기간행물(학술지)이다.

주택금융 관련 분야에 관심 있는 연구자라면 대학원생을 포함해 누구나 참여할 수 있으며, 오는 4월 5일까지 온라인투고시스템을 통해 논문을 제출하면 된다.

논문 주제는 주택금융과 주택 관련 정책·제도·상품·정보기술·감정평가 등과 관련된 연구로, 심사를 거쳐 2026년 '주택금융연구' 제10권 1호에 게재된다. 게재 논문에는 편당 최대 200만원의 원고료가 지급된다.

공사는 '주택금융연구'가 2025년 한국연구재단 등재지로 선정된 것을 기념해, 2026년 상·하반기 게재 논문 중 공사 사업과 연관된 우수 논문을 선정해 사장 시상과 함께 총 400만원 규모의 특별상금을 별도로 수여할 예정이다. 최우수상 1명에게 200만원, 우수상 2명에게 각 100만원이 지급된다.

자세한 사항은 주택금융연구원 '주택금융연구' 누리집에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 주택금융연구원으로 하면 된다.

한국주택금융공사 '주택금융연구' 논문 공모 포스터.

조충현 기자



