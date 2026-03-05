홈페이지 칭찬 사연 기반 우수 사례 발굴 및 포상

임산부 보호·분실물 찾기 등 서비스 경쟁력 강화

티웨이항공은 지난 4일 오전 김포공항 화물청사에서 2025년 하반기 고객 서비스 우수직원 시상식을 진행했다고 밝혔다. 이번 행사는 현장 임직원들의 사기를 진작하고 우수 사례를 전파해 서비스 표준을 상향 평준화하기 위해 마련됐다.

4일 김포공항 화물청사에서 티웨이항공 2025년 하반기 고객 서비스 우수직원에 선정된 수상자들이 수상 후 기념 사진을 촬영하고 있다. 티웨이항공



수상자는 홈페이지에 접수된 고객 칭찬 사연을 토대로 내부 심사를 거쳐 선정됐다. 2025년 하반기 우수직원으로는 바르셀로나지점 이탈로 데 실바(Ytalo de Silva) 매니저와 후쿠오카지점 신승섭 매니저, 객실승무 권혜영·한지은 매니저가 이름을 올렸다.



주요 사례로는 바르셀로나지점에서 고령 탑승객의 이동 편의를 도운 사례와 후쿠오카지점에서 승객의 분실 지갑을 회수한 사례 등이 꼽혔다. 기내에서 임산부 승객의 건강 상태를 실시간으로 확인하며 안전한 귀국을 지원한 승무원들의 대응도 우수 사례로 인정받았다.



티웨이항공은 선정된 인원에게 소정의 포상을 수여했으며, 발굴된 사례들을 사내 게시판과 교육 과정에 반영해 서비스 품질을 지속적으로 관리할 방침이다.



티웨이항공 관계자는 "현장에서 고객을 직접 응대하는 직원들의 책임감이 서비스 경쟁력의 본질"이라며 "앞으로도 고객의 목소리를 적극적으로 수렴해 차별화된 여행 경험을 제공하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



