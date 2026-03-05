[특징주]케이뱅크, 상장 첫날 7%대 강세

케이뱅크 케이뱅크 close 증권정보 279570 KOSPI 현재가 9,300 전일대비 1,000 등락률 +12.05% 거래량 92,009,803 전일가 2026.03.05 09:36 기준 전 종목 시세 보기 가 상장 첫날 상승 출발했다.

5일 오전 9시7분 현재 케이뱅크는 공모가(8300원) 대비 620원 오른 8920원에 거래되고 있다.

AD

케이뱅크는 지난달 4~10일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 199대 1의 경쟁률을 기록해 공모가를 8300원으로 확정했다. 뒤이어 20일부터 이틀간 진행된 일반 청약에서는 134.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 9조8500억원이 모였다.

케이뱅크는 지난 2016년 1월 설립된 국내 1호 인터넷전문은행으로 비대면 기반의 다양한 금융 상품과 서비스를 제공한다.

Advertisement

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>