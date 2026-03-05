제철코어 트렌드 타고 '봄동 비빔밥' 화제

시즌 한정판 별미김치 '봄동겉절이' 출시

김치 브랜드 종가를 운영하는 대상은 지난 1월 출시한 시즌 한정 제품 '봄동겉절이'가 두 달여 만에 약 22t 판매됐다고 5일 밝혔다. 판매 수량은 약 2만개로 집계 기간은 올해 1월 7일부터 지난달 28일까지다. 제철 식재료를 활용한 요리가 소셜미디어(SNS)에서 인기를 끌면서 '봄동 비빔밥'이 화제를 모은 영향으로 풀이된다.

이 제품은 겨울 동안 당분을 저장해 달큰한 맛이 강해진 국내산 봄동을 활용한 겉절이 형태의 김치다. 갓 만든 양념에 버무려 바로 먹을 수 있고, 짧은 숙성을 거치면 시원한 감칠맛을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

최근 SNS에서는 봄동 겉절이를 활용한 '봄동 비빔밥' 레시피가 확산하고 있다. 따뜻한 밥에 겉절이를 비벼 먹거나 고기·전 등 기름진 음식과 곁들이는 콘텐츠가 잇따라 공유되며 관심을 끌고 있다.

'봄동겉절이'는 이달까지 한정 판매된다. 대상 공식 온라인몰, 네이버 브랜드스토어, 쿠팡, 컬리 등 주요 온라인 채널에서 구매할 수 있다. 박관우 대상 K마케팅기획1팀장은 "봄동겉절이는 '제철코어' 트렌드를 선제적으로 반영해 기획한 시즌 한정 제품으로, SNS '봄동 비빔밥' 열풍에 힘입어 뜨거운 반응을 얻고 있다"며, "앞으로도 급변하는 소비 트렌드와 다양한 소비자 취향을 반영해 제철의 맛을 극대화할 수 있는 차별화된 시즌 한정판 제품을 지속 선보일 것"이라고 말했다.

Advertisement

AD

한편 종가는 얼갈이열무김치, 오이소박이 등 제철 채소를 활용한 별미 김치를 선보이고 있다. 지난해에는 여름 시즌 한정 제품 '오이나박물김치'를 출시해 소비자 호응을 얻은 바 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>