경총, 해외경제단체·외투기업에 '기업환경·노동이슈' 영문 책자 발송

손경식 "한국에서 기업활동·투자 지속 기대"

한국경영자총협회는 한국 기업환경과 노동시장 주요 이슈를 설명하는 영문 책자 '2026 한국 기업 환경과 노동시장'을 발간했다고 4일 밝혔다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 서울 중구 CJ THE CENTER에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

책자는 국내 경제, 노동 정책과 법제, 최신 통계 자료를 담아 국제기구, 해외 경제단체, 외국인투자기업의 이해를 돕기 위해 제작됐다.

경총은 이 책자를 경제협력개발기구(OECD), 국제노동기구(ILO) 등 국제기구와 미국 일본 중국 유럽(EU) 등 해외 경제단체, 싱크탱크, 외투기업 등 250여 기관에 손경식 회장의 서한과 함께 전달했다.

손 회장은 "한국 기업환경과 노동시장에 대한 이해를 높여, 한국에서 안정적인 기업활동과 투자가 지속되길 기대한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>