본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

경총, 해외경제단체·외투기업에 '기업환경·노동이슈' 영문 책자 발송

오현길기자

입력2026.03.04 11:00

시계아이콘00분 17초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

손경식 "한국에서 기업활동·투자 지속 기대"

한국경영자총협회는 한국 기업환경과 노동시장 주요 이슈를 설명하는 영문 책자 '2026 한국 기업 환경과 노동시장'을 발간했다고 4일 밝혔다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 서울 중구 CJ THE CENTER에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

손경식 한국경영자총협회 회장이 서울 중구 CJ THE CENTER에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

AD
원본보기 아이콘

책자는 국내 경제, 노동 정책과 법제, 최신 통계 자료를 담아 국제기구, 해외 경제단체, 외국인투자기업의 이해를 돕기 위해 제작됐다.


경총은 이 책자를 경제협력개발기구(OECD), 국제노동기구(ILO) 등 국제기구와 미국 일본 중국 유럽(EU) 등 해외 경제단체, 싱크탱크, 외투기업 등 250여 기관에 손경식 회장의 서한과 함께 전달했다.

손 회장은 "한국 기업환경과 노동시장에 대한 이해를 높여, 한국에서 안정적인 기업활동과 투자가 지속되길 기대한다"고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

유니폼이 아니라 지퍼 내린 그 환희의 순간이 팔렸다, 3억3000만원에

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기