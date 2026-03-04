본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

[Invest&Law]지평, '6·3 지방선거 대응센터' 출범…"선거 전 과정 법률 자문 제공"

염다연기자

입력2026.03.04 09:35

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

법조계 동정

법무법인 지평의 '6·3 지방선거 대응센터' 구성원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 지평 제공

법무법인 지평의 '6·3 지방선거 대응센터' 구성원들이 기념사진을 촬영하고 있다. 지평 제공

AD
원본보기 아이콘

법무법인 지평은 오는 6월 3일 실시되는 제 회 전국동시지방선거를 앞두고 출마 예정자와 예비후보자, 후보자 등 선거 이해관계자들의 법률 리스크 대응을 지원하기 위한 '6·3 지방선거 대응센터'를 출범했다고 4일 밝혔다.


센터는 선거관리위원회 조사 단계부터 경찰·검찰 수사, 공판, 당선무효 소송까지 선거 전 과정에서 발생할 수 있는 법적 분쟁을 포괄적으로 지원할 예정이다. 행위 이전의 법률 판단, 행위 이후를 대비한 기록 관리, 문제 발생 시 즉각 대응을 하나의 흐름으로 설계해 공직선거법·정치자금법 위반 리스크를 최소화하는 데 초점을 맞췄다.

국회 보좌관 출신으로 지평 공공정책솔루션센터장을 맡고 있는 김진권 변호사(변호사시험 2기)가 센터를 이끈다. 윤석근 전 중앙선거관리위원회 선거정책실장도 고문으로 합류했다. 김 변호사는 "출마 준비부터 선거 이후 분쟁 대응까지 전 과정에 대한 체계적 법률 자문을 제공하겠다"고 밝혔다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"254만원 스마트폰, 314만원 노트북이라니"…내리면 사러 오겠습니다

"열받아서 합류" 삼전 7만원대 털었다가 21만원 재탑승한 침착맨 어쩌나

갑자기 온통 양푼에 비비는 쇼츠만 나오더라니…'봄동' 비빔밥, 가격도 들썩

'충주맨' 김선태, 새 유튜브 공개 하루 만에 '63만' 돌파

"지퍼 내린 그 순간, 호날두 넘었다"…3억3000만원에 팔려

"퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목

폴란드도 '자체 핵무기 개발' 시사…군사적 긴장감 최고조

새로운 이슈 보기