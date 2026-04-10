키움증권, '해외주식 환헷지 상품' 일반투자자로 확대
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지난달 개인 전문투자자 대상 출시
적합성·적정성 확인 등 투자자 보호 강화
키움증권 키움증권 close 증권정보 039490 KOSPI 현재가 455,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 447,000 2026.04.10 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]증권주 동반 상승세…"1분기 호실적 전망" 키움증권, 퇴직연금 사업자 등록…"상반기 내 서비스 개시" 키움증권, 고객-자문사 연결 '자문플랫폼' 출시 이 '개인투자자용 해외주식 환헷지 상품' 서비스 대상을 일반투자자까지 확대한다.
키움증권은 10일 "더 많은 개인투자자들이 그동안 기관투자자의 전유물로 여겨졌던 환위험 관리 수단을 직접 활용할 수 있게 하겠다"며 이같이 밝혔다.
이 상품은 고객이 보유한 해외주식 평가금액 일부를 미래 특정 시점에 적용할 계약환율로 확정한다. 해외자산 투자 시 발생할 수 있는 환율 변동 위험을 관리하기 위한 목적으로 활용할 수 있다.
앞서 키움증권은 지난달 개인전문투자자를 대상으로 해당 상품을 선보인 바 있다. 보편적으로 개방된 상품이 아닌 만큼 시장 안착과 정교한 리스크 관리를 위해 우선 전문투자자에 한해 운용했다.
이후 상품 구조 및 투자자 보호 체계 고도화를 거쳐 일반투자자로 대상을 확대했다. 일반투자자에게는 금융상품 적합성·적정성 확인과 충분한 상품 설명 절차를 추가로 적용한다.
상품 구조는 기존과 동일하다. 고객이 보유한 해외주식 평가금액(전일종가 기준)의 50% 이내에서 신청할 수 있고, 이후 키움증권이 고지한 계약환율로 확정된다. 환헷지 금액의 만기청산(중도해지)일에는 미리 정해진 계약환율과 청산일의 정산환율의 차이를 계산한 손익금액이 미달러화로 환산돼 예수금에 정산 처리된다.
키움증권 관계자는 "환율 및 기초자산 가격 변동에 따라 투자 원금 이상의 손실이 발생할 수 있어 상품 구조를 충분히 이해하고 활용하는 것이 중요하다"고 전했다.
세제 혜택도 기존과 같다. 정부의 조세특례제한법 및 농어촌특별세법 개정안에 따라 환헷지 상품 투자금액의 5%가 올해 해외주식 양도소득금액에서 공제될 예정이다. 감면 혜택은 개인당 최대 500만원까지 받을 수 있다. 환헷지 상품 투자금액은 상품을 보유한 일수로 나눈 평균값으로 산정한다. 인정 가능한 최대 금액 기준은 지난해 12월 23일자 보유했던 해외주식 평가금액이다.
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키움증권 관계자는 "이번 확대를 통해 보다 많은 투자자가 환율 변동 리스크를 체계적으로 관리할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 투자자 보호를 최우선에 두고 정부 정책에 부응하는 혁신적인 금융 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
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