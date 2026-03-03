본문 바로가기
"넥슨 '메이플스토리' IP 롯데월드서 즐겨요"

노경조기자

입력2026.03.03 08:37

14일부터 3개월간 롯데월드 봄축제 협업
실내외 곳곳 IP 이벤트·굿즈 판매 등 진행
내달 600평 규모 '메이플 아일랜드' 개장

넥슨은 롯데월드와 협업해 오는 14일부터 서울 롯데월드 어드벤처에 대규모 봄 시즌 축제 '메이플스토리 인 롯데월드'를 진행한다고 3일 밝혔다.


'메이플스토리'. 넥슨 제공

'메이플스토리'. 넥슨 제공

'메이플 아일랜드' 정식 개장을 앞두고 진행하는 이번 행사는 오는 6월 14일까지 이어진다. 롯데월드 곳곳이 '메이플스토리' 지식재산(IP)으로 가득 찰 예정이다. 보스 몬스터 '핑크빈'이 수상한 포털로 사라지고, 포털에서 뿜어져 나온 신비한 힘으로 롯데월드에 '메이플스토리' 속 세계가 펼쳐져 이를 해결하기 위해 용사들을 소집한다는 콘셉트다.

방문객은 '메이플스토리' 세계관을 탐험하며 다채로운 미션을 즐길 수 있다. 먼저 롯데월드 실내 '용사 모집 존'에는 QR 코드를 통해 자신의 '메이플스토리' 캐릭터를 불러오거나 캐릭터를 꾸밀 수 있는 체험공간, 협업 스토리를 담은 '사라진 핑크빈을 찾아라!' 포토존이 마련된다. 실외에는 헤네시스, 아르카나 등 '메이플스토리' 인기 지역을 구현하고, 야간에는 매직캐슬을 '메이플스토리' 테마로 꾸미는 시즌 캐슬 맵핑을 상영한다. 매직캐슬 내부는 레트로 게임, 포토존 등의 체험 공간으로 구성한다.


또 다음 달 퍼레이드에 '메이플스토리' 캐릭터와 댄서 구성을 추가하고, 함께 사진을 촬영할 수 있는 포토타임을 신설한다. 행사 기간 게임 속 아이템을 현실에 구현한 빨간·파란 포션 음료와 헤어밴드, 봉제 인형, 키링 등 컬래버레이션 상품도 출시한다. 종합이용권과 버프 LED 마그넷으로 구성한 패키지 상품은 롯데월드 공식 애플리케이션(앱)과 웹사이트에서 판매한다.


한편, 넥슨은 다음 달 롯데월드 야외에 약 600평 규모의 메이플 아일랜드를 연다. 패밀리 롤러코스터 등 신규 어트랙션 3종을 비롯해 특별한 상품을 만나볼 수 있는 기프트샵, 식음료 매장, 포토존 등을 선보일 예정이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

