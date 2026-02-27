본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산시교육청, 3·1절 맞아 학생 독립운동가 9인 AI 복원 영상 공개

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.27 10:42

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

107년 전 또래 학생들의 ‘대한독립 만세’ 재현

부산시교육청(교육감 김석준)이 제107주년 삼일절을 맞아 인공지능(AI) 기술을 활용해 학생 독립운동가 9인을 복원하고, 대한독립 만세를 외치는 장면을 정교하게 재현한 영상을 제작해 화제를 모으고 있다.

부산시교육청이 공개한 3·1절 학생 독립운동가 9인 AI 복원 영상 썸네일.

부산시교육청이 공개한 3·1절 학생 독립운동가 9인 AI 복원 영상 썸네일.

AD
원본보기 아이콘

부산시교육청은 민족 자주독립의 정신을 기리기 위해 '3월 1일, 학생들은 외쳤다-학생 독립운동가 AI 복원·재현 영상'을 제작했다.


이번에 복원된 인물은 유관순을 비롯해 이범재, 최복순, 오홍순, 성혜자, 신기철, 소은명, 김마리아, 박홍식 등 총 9명이다.

이들은 독립운동에 참여하거나 대규모 만세운동을 계획하다 발각돼 체포된 학생들로, 당시 10대 후반의 나이였다. 특히 소은명은 배화학당 뒷산에서 교우들과 독립만세를 부르다 체포됐고, 박홍식은 서울 종로 만세운동에 참여한 뒤 체포됐다.


영상은 인물들의 표정과 시선, 미세한 움직임까지 정교하게 구현해 결연한 의지와 시대적 절박함을 생생하게 담아냈다. 복원된 인물들은 과거의 모습으로 독립선언문을 직접 낭독한 뒤, 현대 학생의 모습으로 재현돼 대한독립 만세를 외치는 장면으로 이어지며 '현재와 호흡하는 역사'를 표현했다. 이를 통해 3·1 독립만세운동 당시 학생들이 오늘의 학생들과 같은 또래였음을 강조했다.


부산시교육청은 앞으로도 AI 기술을 활용한 역사·교육 콘텐츠 개발을 지속적으로 확대할 계획이다.

김석준 교육감은 "이번 영상은 3·1운동의 역사적 의미를 기리고 학생 독립운동가들에 대한 깊은 존경과 예우의 뜻을 담아 제작했다"며 "오늘의 학생들이 그 정신을 기억하고 계승하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위험 종목 14개 "지금 투자하면 패가망신 지름길" 증시 퇴출 고위... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

횡단보도 건너는 어린이 일부러 '쾅'…조회수 1000만 넘긴 '부츠카리' 대체 뭐길래

'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

하루 피자만 1만2000조각…'에베레스트 7배' 접시 먹어 치웠다

제주행 기내서 발작 일으킨 승객에 승무원·승객들 '한마음' 대처 나서

"떨어지기 전에 쟁이라니까"…공짜 식권으로 하루 세 끼 때우는 노인들

삼성전자 '20만전자' 찍더니…이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극

'강남 대어' 은마아파트 재건축도 속도 붙는다 "2030년 착공"

새로운 이슈 보기