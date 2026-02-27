경기도교육청, AI·디지털 선도학교 350교 운영…학생 맞춤형 수업 본격화

교사 협력 기반 AI·디지털 수업 사례 발굴 확산

하이러닝 활용 미래형 수업 학생 특성 따른 교육

학교 간 네트워크 구축 등을 통한 성과 공유·확산

경기도교육청(교육감 임태희)이 인공지능(AI)·디지털 기반 학생 맞춤형 수업 확대와 교사 협력 체계 구축을 위한 '2026 인공지능(AI)·디지털 활용 선도학교' 350교를 운영한다.

AI·디지털 활용 선도학교는 인공지능(AI)·디지털 교육자료 활용 수업을 통해 학생 개별 특성과 수준에 맞는 학습을 지원하고 교수-학습 방식 혁신의 다양한 사례를 발굴·확산하는데 목적을 두고 있다.

주요 과제는 ▲하이러닝 활용 미래형 수업 구현 ▲디지털 수업콘텐츠 제작 ▲인공지능(AI)·디지털 기반 교육자료 활용 학생 맞춤형 교육 실현 등이다.

도교육청은 지역별 현장 맞춤형 컨설팅과 학교 간 네트워크를 통해 교사 협력을 강화하고 우수 수업설계안과 수업 자료를 공유할 방침이다. 이를 통해 인공지능(AI)·디지털 기반 수업 정착과 학생들의 인공지능(AI)·디지털 활용 역량 함양을 체계적으로 지원할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



