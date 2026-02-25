본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산지방보훈청, 제대군인 전문위탁 교육기관과 약정 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2026.02.25 16:10

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

드론·보트면허·특수경비 등 3개 과정 선정… 취·창업 지원 강화

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일) 제대군인지원센터는 25일 부산청 4층 박재혁실에서 2026년도 제대군인 전문위탁 교육기관과 약정식을 개최했다.


올해 부산제대군인지원센터는 제대군인 전문위탁 교육과정으로 ▲1종 드론 국가자격증 취득과정(부산직업능력교육원) ▲보트면허 취득 및 실무과정(한국수상레저안전연합회) ▲특수경비원 신임교육과정(신라대학교 평생교육원) 등 3개 과정을 선정했다.

부산지방보훈청이 제대군인 전문위탁 교육기관과 약정을 체결하고 기념촬영하고 있다.

부산지방보훈청이 제대군인 전문위탁 교육기관과 약정을 체결하고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에서는 각 교육기관 대표와 위탁교육 약정식을 체결하고, 약정 체결 이후에는 위탁교육 운영 제도에 대한 설명과 유의사항 안내, 질의응답이 이어졌다.

센터 관계자는 "교육에 참여하는 제대군인들이 실질적인 취·창업 성과를 거둘 수 있도록 각 교육기관이 책임감을 갖고 과정 운영에 최선을 다해달라"고 당부했다.


전국 10개소에 설치·운영 중인 제대군인지원센터는 5년 이상 복무한 중·장기복무 제대군인을 대상으로 1대1 진로상담, 채용정보 제공, 교육훈련비와 전직지원금 지급 등 다양한 취·창업 지원 서비스를 제공하고 있다. 자세한 사항은 제대군인지원센터 홈페이지 또는 센터 문의를 통해 확인할 수 있다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅스서 당한 황당 면박 논란 "38초만에 추가 주문한건데 뭘 잘못했나"…스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여보! 한국이 준 장갑 봐"…브라질 대통령도 놀란 靑 의전

'진짜'는 버티기 힘든 세상…진실은 '가짜'가 돼서야 보였다

"18세 이상이면 OK"…'시급 6만원' 파격 인상한 이유 보니

"커피를 양동이에 담아주네"…던킨서 '1.4L 대용량 커피' 인기

"그동안 감사했어요" 단골 손님에 무료로 마지막 식사 전달한 식당

수당 안 주고 '공짜 야근' 시킨 회사 겨눈 정부 칼날… 우리 회사는?

그냥 빌려 타는 청년들…"아직 현역" 새 차 뽑는 노인들

새로운 이슈 보기