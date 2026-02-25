본문 바로가기
"소버린 AI 도전"…엘리스그룹, LG AI연구원 컨소시엄 합류

최호경기자

입력2026.02.25 09:56

K-엑사원 활용 환경 구축 지원

엘리스그룹은 정부 주도의 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델' 프로젝트를 수행하는 LG AI연구원 컨소시엄에 합류한다고 25일 밝혔다.


엘리스그룹은 이번 2차 컨소시엄 구성 과정에서 전략적 파트너로 추가 합류했다. 1차에서 검증된 LG AI연구원의 거대 언어 모델 'K-엑사원(EXAONE)'의 성능을 공공 및 민간 현장에 효율적으로 전달할 수 있는 인프라 기술력을 갖췄다는 점이 이번 합류의 배경이라고 엘리스그룹은 설명했다.

엘리스그룹 CI. 엘리스그룹

엘리스그룹 CI. 엘리스그룹

대한민국 자체 AI 생태계인 '소버린 AI' 구축을 목표로 하는 이번 프로젝트에서 엘리스그룹은 엘리스 AI PMDC(이동형 모듈러 데이터센터) 운영체계를 기반으로 'K-엑사원'을 안정적인 API 형태로 제공할 계획이다. 이를 통해 기업 및 기관이 AI 모델을 즉시 활용할 수 있는 '관리형 AI 플랫폼' 환경을 마련하는 데 지원할 방침이다.


일반 사용자를 위한 접근성도 강화한다. 엘리스그룹은 오는 4월 현재 운영 중인 기업·기관 전용 생성형 AI 솔루션 'AI헬피챗'에 K-엑사원 모델을 탑재한다. 엘리스그룹은 이를 통해 더 많은 사용자가 국내 비즈니스 환경에 최적화된 독자 파운데이션 모델을 일상적인 업무 환경에서 손쉽게 경험할 수 있을 것으로 기대하고 있다.


김재원 엘리스그룹 대표는 "대한민국의 AI 주권을 지키는 국가적 프로젝트에 엘리스그룹의 AI 풀스택 역량을 보탤 수 있게 돼 뜻깊다"며 "누구나 쉽고 안정적으로 국내 독자 AI 모델을 활용할 수 있는 환경을 조성해 국내 AI 생태계 발전과 기술 자립에 앞장서겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
