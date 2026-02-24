본문 바로가기
'관세 불확실성에…'美 주택대출 금리, 6% 밑으로 하락

뉴욕 특파원=황윤주기자

입력2026.02.24 05:54

4년 만에 6% 밑으로 떨어져
관세 불확실성에 채권금리 ↓

'관세 불확실성에…'美 주택대출 금리, 6% 밑으로 하락
미국 도널드 트럼프 행정부의 관세정책 불확실성 탓에 채권 금리가 하락하면서 미국 내 주택담보대출 평균 금리가 6% 밑으로 떨어졌다.


23일(현지시간) CNBC 방송이 인용한 모기지뉴스데일리의 일간 집계에 따르면 30년 만기 미 주택담보대출 평균금리는 이날 5.99%로 하락했다. 30년 만기 미 주택대출 금리가 6% 밑으로 떨어진 것은 지난 2022년 이후 처음이라고 이 방송은 전했다.

미 연방대법원이 트럼프 행정부의 상호관세가 위법하다고 결정하면서 관세정책 관련 불확실성이 다시 커진 게 위험회피 심리를 키우며 채권 금리를 낮추는 요인이 됐다.


지난 20일 발표된 미국의 작년 4분기 성장률이 1.4%(전기 대비 연율)로 나타나 예상을 크게 밑돈 것도 채권 금리 하락에 기여했다.


트럼프 대통령도 오는 11월 중간선거를 앞두고 대규모 주택저당증권(MBS) 매입 방침을 시사하는 등 주택담보대출 금리를 낮추고자 노력을 기울이고 있다.




뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
