본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

충청

대전 상장기업, 1월말 기준 '시가총액 91조원' 돌파

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.19 14:54

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전월 대비 10조 6000억원 증가...주요 기술주 상승 견인

레인보우로보틱스 전월 대비 약 5조원 증가

사진=대전테크노파크 제공

사진=대전테크노파크 제공

AD
원본보기 아이콘

대전 지역 상장기업의 시가총액이 지난 1월 말 기준으로 91조 8529억 원으로 집계되며 역대 최고치를 기록했다.


이는 지난해 12월 말 기준 81조 2282억 원보다 약 10조 6247억 원(약 13%) 증가한 수치로, 한 달 만에 두 자릿수 성장률을 나타냈다.

대전테크노파크는 이번 시가총액 증가분 10조 6247억 원 가운데 약 8조 원 이상이 주요 기술주에서 발생했다고 밝혔다. 특히 레인보우로보틱스는 전월 대비 약 5조 원 증가하며 코스닥 시가총액 4위(14조 1230억 원)에 올랐다.


바이오 분야에서도 리가켐바이오(9위, 7조 4318억 원)와 펩트론의 시가총액이 각각 1조 원 이상 늘어났다.


우주·항공 분야에서는 쎄트렉아이가 약 1조 4007억 원 증가하며 상승 흐름에 힘을 보탰다. 이는 대전 전략산업 핵심 기업들의 상승이 전체 시가총액 증가를 이끈 것으로 분석된다.

이 같은 지역 상장기업의 성장 흐름을 체계적으로 관리하고 시민들에게 보다 직관적인 정보를 제공하기 위해 대전 TP는 지난 6일 '대전상장기업지수'를 공식 발표했다.


사진=대전테크노파크 제공

사진=대전테크노파크 제공

원본보기 아이콘

대전상장기업지수는 대전에 본사를 둔 상장기업을 대상으로 시가총액 가중 방식을 적용해 산출된다. 지난 5일 종가 기준 1000포인트로 설정했으며, 대전 TP 홈페이지를 통해 매일 지수를 업데이트하고 있다.


또한 지수 추이와 함께 개별 기업의 시가총액 및 종가 정보도 상시 제공하고 있다.


김우연 대전 TP 원장은 "로봇·바이오·우주 등 대전 전략산업 분야 기업들이 시장을 주도하며 의미 있는 성과를 냈다"며 "대전상장기업지수는 이러한 지역 기업의 잠재력과 성장성을 객관적으로 보여주는 지표로, 시민 자부심을 높이고 우수 인재와 자본이 지역 기업으로 유입되는 선순환 기반이 될 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤뚱거리던 로봇도 공중제비 '중국 이 정도였나' 15초 영상에 전세계 충격…뒤... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"100억 아파트 금수저?" 최가온 축하 현수막, 하루 만에 사라진 이유 보니

"옷차림 너무 민망" 출입 제지 당한 여성들, 패륜 발언까지…푸껫 사원 논란

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

순직 소방관 사주가 예능 소재?…'운명전쟁49' 측 "유족 동의 받았다"

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

심근경색 온 운전자 대신 달렸다…자율주행의 기적

네이버페이, '결제오류' 복구 중…"외부요인·시스템 위규사항 無"

새로운 이슈 보기