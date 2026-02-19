하나은행, '하나원큐' 재탄생…차세대 디지털 플랫폼 구축

'하나원큐' 통합 자산관리 중심으로 개편

하나은행은 차세대 디지털 플랫폼 구축사업인 '프로젝트 FIRST'를 구축하고, 19일부터 본격적인 운영에 돌입한다.

'프로젝트 FIRST'는 모바일·기업뱅킹·상품·마케팅 등 업무시스템 전반을 아우르는 차세대 디지털 플랫폼 개선 사업이다. '다시 하나답게! 손님 속으로'라는 방향성을 가지고 디지털 채널과 업무 시스템 전반을 재정비했다.

하나은행은 이번 프로젝트 구축을 통해 하나은행의 대표 모바일 앱 '하나원큐'를 이날 새롭게 출시한다. 통합 자산관리 중심의 화면 구조를 적용하고 주요 금융 서비스의 접근성을 높였으며, 이용 동선을 간소화해 손님이 보다 쉽고 빠르게 원하는 서비스를 이용할 수 있도록 대폭 개선한 것이 특징이다.

기업뱅킹 채널은 20일 야간부터 새롭게 선보인다. 기업 손님 맞춤형 화면 구성과 편리한 내부 결제 서비스를 도입했고, 강화된 내부통제 기능을 적용해 기업 손님의 디지털 금융 채널 이용 경험을 강화하고 업무 편의성과 접근성을 향상시켰다.

상품개발·운영체계를 디지털 기반으로 정비해 상품처리 시스템도 고도화된다. 손님 특성과 거래 이력을 반영한 상품 추천 기능을 구현하고, 상품 가입 프로세스를 간소화했으며 사용자 중심의 마케팅 플랫폼을 구축했다. 아울러 플랫폼 운영의 안정성과 확장성을 높이기 위해 기반 인프라도 고도화함으로써 비대면 채널 경쟁력을 강화했다.

하나은행 디지털전략사업부 관계자는 "앞으로도 변화하는 금융 환경에 빠르고 선제적으로 대응하며 손님들께 더욱 편리하고 안정적인 금융 서비스를 제공할 수 있도록 디지털 혁신을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.





