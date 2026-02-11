본문 바로가기
보수논객 조갑제 "극우는 연가시, 국민의힘 숙주 삼아"

박지수인턴기자

입력2026.02.11 17:40

시계아이콘00분 37초 소요
전한길에 "부정선거 음모론자" 비난도

조갑제 조갑제닷컴 대표. CBS 유튜브 캡처

보수 논객 조갑제 조갑제닷컴 대표가 국민의힘 지도부를 재차 비판했다. 윤석열 전 대통령과 12·3 비상계엄을 옹호하는 '윤어게인' 세력과 절연하지 못하고 있다는 것이 이유다.


조 대표는 11일 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 전한길씨와 국민의힘에 대해 언급하다가 '연가시'를 비유로 들면서 지도부를 저격했다.

조 대표는 "연가시는 기생충인데 이게 사마귀의 몸에 들어간다. 그러면 사마귀의 몸에서 무럭무럭 자란다. 마지막에는 번식을 해야 되니까 그 몸에서 탈출해야 된다. 탈출하려면 사마귀를 죽여야 된다"며 "사마귀는 물을 겁낸다. 그런데 신경전달물질을 맞으면 미쳐서 물속으로 뛰어든다. 그때 몸 안에 있던 연가시가 나와서 물로 들어간다. 그래서 번식을 하기 시작한다"고 말했다. 이어 "극우파가 국민의힘을 숙주로 삼았다. 그래서 국민의힘을 미치게 만들고 있다"고 덧붙였다.


조 대표는 언젠가는 국민의힘이 해체되고, 극우파는 소기의 목적을 달성해서 당권을 잡든지 밀려나든지 할 것이라고 주장했다. 그는 "극우세력이 한 10% 될까? 이걸 근거로 해서 계속 한국 정치판에서 골칫덩어리로 남아 있을 것"이라며 "전한길은 거짓말쟁이 아니냐. 부정선거 음모론자 아니냐. 윤석열, 장동혁, 전한길 등 이런 사람들의 말을 들어보면 패턴이 똑같다. 나중에 가면 무슨 말을 하는지 모른다. 그 순간에 맞는 이야기를 하는데 논리성이 전혀 없다"고 말했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
