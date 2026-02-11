본문 바로가기
이동환 고양시장, 국토부 장관과 일산 선도지구 현장 점검

이종구기자

입력2026.02.11 16:07

"도시 여건에 맞는 재정비로 지속 가능한 미래도시 실현해 나갈 것"

이동환 고양특례시장은 11일 김윤덕 국토교통부 장관, 김영환 국회의원, 김성회 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사와 함께 일산신도시 선도지구 강촌마을을 방문해 현장을 돌아봤다.

이동환 고양특례시장은 11일 김윤덕 국토교통부 장관, 김영환 국회의원, 김성회 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사와 함께 일산신도시 선도지구 강촌마을을 방문해 현장을 살펴보고 있다. 고양시 제공

이동환 고양특례시장은 11일 김윤덕 국토교통부 장관, 김영환 국회의원, 김성회 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사와 함께 일산신도시 선도지구 강촌마을을 방문해 현장을 살펴보고 있다. 고양시 제공

강촌마을 현장에서는 일산신도시 개요 및 선도지구 추진 현황 브리핑 후 단지 내 도보를 순회하며 노후된 시설을 점검했다.


이어 백석별관에서 진행된 주민 간담회 자리에서는 노후계획도시 정비지원기구인 한국토지주택공사 지역균형본부장, 주택도시보증공사 기금사업본부장, 일산신도시 선도지구 주민대표 등이 참석해 기준용적률 및 특별정비계획 수립 관련 주요 쟁점 논의, 질의응답을 이어나갔다.

이동환 고양특례시장은 11일 김윤덕 국토교통부 장관, 김영환 국회의원, 김성회 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사와 함께 일산신도시 선도지구 강촌마을을 방문하고 있다. 고양시 제공

이동환 고양특례시장은 11일 김윤덕 국토교통부 장관, 김영환 국회의원, 김성회 국회의원, 김성중 경기도 행정1부지사와 함께 일산신도시 선도지구 강촌마을을 방문하고 있다. 고양시 제공

이동환 고양특례시장은 "일산신도시 정비사업이 완료되면 2만 7천 세대가 늘어나고 이것은 신도시 하나가 더 만들어지는 수준"이라고 강조했다.

이어 "장기적인 안목으로 여건에 맞는 적정한 건축계획과 실현 가능한 기반시설 확충 계획을 세워 도시가 품을 수 있는 지속 가능한 정주 환경을 만들 수 있도록 국토교통부 및 주민들과 함께 소통해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
